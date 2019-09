Dopo la separazione e poi il divorzio, richiesto da Angelina Jolie, sono tanti i flirt attribuiti a Brad Pitt, poi categoricamente smentiti. Dopo oltre due anni dalla separazione dei "Brangelina" sembrerebbe che l'attore abbia finalmente ritrovato l'amore ed il sorriso con Sat Hari Khalsa, una designer di gioielli e guida spirituale americana.

A darne notizia il Magazine "Chi" che ha avvistato e fotografato la coppia insieme, all’uscita dell’after party di "Ad Astra", l’ultimo film di Brad Pitt, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 26 settembre.

Dopo che il settimanale ha ripreso la coppia mentre sedeva fianco a fianco, la notizia è stata poi ripresa anche da Radio Deejay (ne hanno parlato Linus, Nicola Savino e Alessandra Patitucci).

A confermare la notizia ci ha pensato poi il tabloid britannico Daily Mail, secondo cui Brad Pitt avrebbe conosciuto la designer di gioielli lo scorso anno al Silverlake Conservatory of Music Gala, - cioè nel periodo in cui stava frequentando l'attrice Charlize Theron - un evento annuale organizzato dai Red Hot Chili Peppers.

La Sat in quell'occasione era presente, perché è stata ed è la guida spirituale di Anthony Keidis, cofondatore della band in passato. La coppia starebbe insieme già da tempo, ma solo nelle ultime settimane avrebbe deciso di uscire allo scoperto.

Chi è la donna che ha fatto innamorare Brad Pitt

Sat Hari Khalsa ha 50 anni, molto riservata, amica e confidenti di molti Vip. E' nata negli Stati Uniti ma è vissuta per tanto tempo (da quando era bambina fino ai 18 anni di età) in India.

E' li che, dopo aver studiato le pietre preziose e la loro simbologia, ha realizzato la famosa collezione di gioielli "Amrit Jewelry", venduta poi in tutto il mondo.

Una fonte vicina a lei l'ha definita come "una donna forte e con un bellissimo modo di pensare" e sembrerebbe che sia stato proprio questa sua caratteristica ad aver colpito l'attore hollywoodiano, oltre al suo modo olistico di affrontare la vita.

Brad ammette gli errori che hanno portato alla separazione da Angelina Jolie

In una recente intervista con il New York Times, Brad Pitt ha confessato le sue colpe per la fine del suo secondo matrimonio, quello con l'attrice Angelina Jolie. In particolare, l'affascinante attore avrebbe ammesso di aver abusato sia dell'alcool che di marijuana. Mentre l'uso di quest'ultima sostanza sarebbe terminato prima della separazione con la Jolie, Brad avrebbe continuato invece ad utilizzare sostanze alcoliche fino a quando la sua seconda ex moglie ha avviato le pratiche di divorzio, nel settembre del 2016.

Da quel momento l'attore ha capito di aver bisogno di aiuto, si è rivolto così agli alcolisti anonimi e da allora, Brad ci ha tenuto a specificare che, è molto contento e felice per essere tornato pulito.

Nello specifico, Brad ha confessato: "Stavo bevendo troppo, ed era diventato un problema, per me e le persone che avevo accanto" e ancora "Sono davvero felice. Sono passati più di due anni, il che mi lascia un sentimento dolceamaro, ma almeno così ho di nuovo i miei sentimenti a portata di mano".