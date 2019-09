Nell'ultimo fine settimana si è fatto sempre più insistente sul web il rumors che vuole la cantante Rihanna incinta. Tutto è nato dopo che la pop-star, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sul red carpet del Diamond Ball a New York (ballo di beneficenza per la Fondazione Clara Lionel, fondata dalla stessa cantante nel 2012), ha affermato che essendo lei una donna di colore, nata da una mamma di colore che a sua volta è nata da mamma di colore, anche lei ha il desiderio di dare alla luce una figlia di colore.

In questa dichiarazione molti fan della cantante ci hanno letto la voglia della pop-star di far sapere a tutti di essere incinta. Da quel momento sul web sono esplosi i commenti, che continuano a moltiplicarsi di minuto in minuto e, che hanno fatto diventare il tema della gravidanza di Rihanna un tema "caldissimo" in rete, facendolo divenire un trend topic su Twitter.

Nulla è sicuro al momento

Da un lato, Rihanna potrebbe davvero essere incinta dal momento che in una recente intervista per "Interview" ha confessato che il suo compagno, Hassan Jameel, le ha cambiato la vita e che con lui desidera sia sposarsi che diventare mamma.

Dall'altro lato, l'interpretazione data alle dichiarazioni rilasciate potrebbe essere sbagliata: Rihanna infatti, quando ha pronunciato quella frase , stava parlando di sua madre definendola un modello di vita e sottolineando le lezioni di autostima femminile da lei ricevute: “Mia madre è un esempio incredibile di come si possano combattere gli ostacoli nella vita. Sono sicura che sia stata sua madre a insegnarle tutto questo, ed è proprio così che anche io voglio essere".

La storia tra Rihanna e Hassan Jameel

La giovane cantante è ufficialmente legata ad Hassan Jameel dal 2017. A giugno dello stesso anno la coppia è stata paparazzata insieme per la prima volta mentre si baciava durante una vacanza in Spagna. E' stata vista insieme una seconda volta mentre cenavano in un ristorante di Londra nel mese di settembre ed una terza volta ad ottobre (sempre del 2017) mentre passeggiavano per le strade di Boston.

Sono pochi i momenti in cui si fanno vedere pubblicamente insieme: la cantante cerca in tutti i modi di tenere riservata la sua storia d'amore, che lei stessa ha definito seria e stabile.

Di Hassan Jameel non ci sono molte informazioni: è noto soltanto che è un uomo d'affari, proveniente dalla dodicesima famiglia più ricca dell'Arabia Saudita. I suoi posseggono infatti un patrimonio di oltre un miliardo e mezzo di dollari, compresa la squadra di calcio saudita della serie A.

Hassan in passato è stato sposato con Lina Lazaar (critica d'arte di origine tunisina) e fidanzato con Naomi Campbell.