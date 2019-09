Giovedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e donne. La puntata inizia con la presentazione di Sara Tozzi e Alessandro Zarino, i primi due tronisti di questa nuova edizione, entrambi reduci da Temptation Island.

Vengono quindi fatti scendere i primi dieci corteggiatori per Sara e si passa a Temptation Island, facendo entrare prima Filippo Bisciglia e poi Katia e Vittorio.

L'ex fidanzata racconta di non aver più visto Vittorio dalla fine del programma, nonostante lei abbia più volte cercato un confronto con lui, perché (secondo lei) Vittorio non ha avuto il coraggio di affrontarla dopo quasi tre anni di relazione: “Evidentemente non ha polso, non ha carattere, non è uomo”. Ha inoltre raccontato un aneddoto: più di non incontrarla, l’ex fidanzato le ha spedito una valigia con le sue cose a casa, insieme ad una lettera ed ai regali che i suoi genitori gli avevano dato nel corso di questi tre anni.

Vittorio le spiega di non averla voluta vedere sia perché non voleva che piangesse nuovamente per lui, sia perché: “Quando prendo una decisione non la cambio”. Le recrimina poi di aver usato parole pesanti durante il programma nei suoi confronti: “Mi hai definito sempre il ragazzo perfetto, che ti ha fatto vivere una favola, ti sembra giusto comportarti in quella maniera, dicendo dopo soli due giorni mi sento single?”.

L’ex fidanzata, invece, gli contesta di essersi fatto una storia d’amore all’interno del programma: “Non sono qui a fare la vittima, ma io ci tengo tantissimo a te e te invece non eri così innamorato”.

Viene quindi fatta entrare la tentatrice Vanessa, che cerca di spiegare com’è fatto Vittorio realmente: è una persona sempre disponibile, che assorbe e assorbe e poi scoppia tutto insieme. Tina però non ci sta, perché secondo lei è peggiore il comportamento di Vittorio, che è arrivato ad una conoscenza approfondita con un’altra persona, piuttosto di quello di Katia che ha scherzato con tutti come ha sempre fatto: “Secondo me i sentimenti nei confronti di Katia non erano così forti”.

Dopo le insistenti richieste di Maria e Gianni, sia Vanessa che Vittorio ammettono di stare insieme. La puntata si conclude con un saluto affettuoso tra i due ex innamorati e con Katia che in lacrime ammette di voler molto bene a Vittorio.

Anticipazioni della seconda puntata del trono classico

Nella seconda puntata del trono classico di Uomini e Donne i telespettatori conosceranno gli altri due nuovi tronisti, ossia Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli.

La prima è sconosciuta al mondo della televisione, mentre Giulio ha partecipato sia all’ultima edizione di Uomini e Donne, per poi non essere scelto da Giulia Cavaglia, sia all’ultima edizione di Temptation Island, come tentatore.

Durante la puntata vengono inoltre presentati tutti i corteggiatori e le corteggiatrici dei nuovi tronisti e, al finale, vengono fatti entrare Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, anche loro reduci dell’ultima edizione di Temptation Island.

La coppia racconterà di avere riprovato a stare insieme dopo il programma, ma di aver poi chiuso definitivamente la storia d’amore poco dopo. Da allora non si sentono più e oggi Massimo è fidanzato con la tentatrice Sonia.