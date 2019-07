Angela Nasti è la tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne che ha fatto particolarmente discutere dopo la fine della trasmissione. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che Angela al termine del suo percorso sentimentale ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Campoli, che preferì agli altri corteggiatori che si erano presentati in studio nel corso dei vari mesi. Peccato, però, che questa relazione non sia durata tantissimo e che appena un mese dopo la scelta, si siano detti già addio.

Come se non bastasse Angela avrebbe ritrovato di nuovo il sorriso grazie ad un uomo che le ha fatto battere il cuore.

Nuovo amore per Angela Nasti: 'Ho la coscienza pulita'

Nelle ultime settimane, infatti, si sono rincorsi diversi rumors riguardanti la nuova fiamma della bella tronista, la quale è stata avvistata in diverse occasioni in compagnia del calciatore Kevin Bonifazi. Tuttavia quello che fino a poco tempo fa sembrava soltanto un rumors, in queste ore è stato confermato dalla stessa Angela con un commento che ha postato in rete, il quale toglierebbe ogni dubbio.

A chi le faceva sottolineare come avesse 'preso in giro' la trasmissione, impiegando diversi mesi per trovare l'anima gemella e poi trovandone una fuori dal contesto televisivo in poche settimane, Angela ha risposto dicendo che poteva essere passato un giorno, un mese oppure un anno ma sapeva benissimo che sarebbe stata sempre giudicata dal pubblico e dalle persone che l'hanno conosciuta grazie a Uomini e donne.

'Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei cosa dirvi', ha scritto Angela la quale non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli su quello che sta accadendo in queste settimane alla sua vita sentimentale. E così il commento-frecciatina dell'ex tronista di Uomini e donne si è concluso con un 'Siate felici', che quasi sta ad indicare il fatto che ormai lei lo è nuovamente dopo aver ritrovato il sorriso al fianco del calciatore Kevin.

I dubbi su Angela e Alessio: annunciato il confronto a U&D

Intanto, però, restano i dubbi sulla fine della sua storia d'amore con Alessio Campoli e in queste settimane in molti hanno accusato Angela di aver partecipato al programma sentimentale di Maria De Filippi non per trovare l'amore della sua vita bensì per 'business', un po' come avrebbe fatto in passato Sara Affi Fella.

Una polemica che ha impazzato sui social, al punto che l'autrice Raffaella Mennoia ha fatto già sapere che Angela e Alessio sono stati invitati in una puntata di Uomini e donne del prossimo settembre, dove dovrebbe esserci il confronto su quanto è successo post scelta in trasmissione.