La soap Una vita attende i telespettatori con una doppia puntata serale sabato 13 luglio su Rete 4, a partire dalle 21:20 circa, dove vedremo che Blanca, sempre più succube di Cristina Novoa e della madre Ursula, si deciderà ad entrare in convento per allontanarsi una volta per tutte da Diego, per il quale nutre ancora dei profondi sentimenti. L’Alday nel frattempo, dopo aver parlato con la contadina che ha soccorso Blanca, si è convinto che nel parto della sua amata c’è qualcosa di misterioso e ne vorrà parlare con lei, mentre le signore di Acacias avranno uno strano comportamento dopo aver parlato con Cristina.

Una Vita, trama serale del 13 luglio: Diego indaga sulla sorte di Moises

Stando alle anticipazioni sui nuovi episodi della soap iberica, Diego intuirà che nel parto di Blanca vi è qualcosa di strano e ciò dopo averlo parlato con Aurelia, la contadina che ha ritrovato la sua amata e la neonota sulla collina. L’Alday però, non riuscirà più a rintracciare la donna, non sapendo che la stessa è stata uccisa dalla perfida Ursula nel tentativo di nascondere la verità su quanto successo.

Il maggiore degli Alday, parlerà dei suoi dubbi al fratello Samuel e a Leonor e vorrebbe discuterne anche con Blanca per tentare di capire cosa è successo realmente al suo bambino. Intanto Pena, si farà dare un bacio sulla guancia da Flora, ma i due verranno visti da Paquito, il quale però, non dirà nulla per tutelare la pasticcera.

Anticipazioni serale Una Vita: Riera svela a Carmen i segreti di Ursula, Blanca caccia Diego

La soap Una Vita attende i fan nella serata di sabato 13 luglio con una doppia puntata e dove vedremo che tutte le signore di Acacias vorranno incontrare Cristina Novoa; Ursula approfitterà della situazione cercando di mettere zizzania tra le donne e i rispettivi compagni.

Carmen e Celia infatti, dopo aver incontrato privatamente la Novoa, saranno in preda a degli strani sensi di colpa e si comporteranno freddamente con Riera e Felipe. Quest’ultimo noterà il cambiamento della moglie e scoprirà che la donna ha parlato con Cristina. Anche l’investigatore, notato lo strano atteggiamento di Carmen, rivelerà alla domestica il passato di Ursula e le dirà di essere pronto a smascherare la dark lady, qualora la trattasse ancora male.

Carmen felice per le parole dell’uomo, lo bacerà. Diego intanto, riuscirà ad incontrare Blanca e le dirà quanto riferito da Aurelia e i suoi dubbi sulla reale sorte del bambino, ma la reazione della giovane Dicenta sarà alquanto inaspettata. Blanca infatti, caccerà Diego e non vorrà sentire ragione, completamente soggiogata da Cristina. Diego disperato, parlerà con Samuel, il quale consolerà il fratello e tenterà di convincerlo a internare Blanca in una clinica psichiatrica.

Questo e molto altro nell’appuntamento serale di Una Vita di sabato 13 luglio 2019, in onda su Rete 4 a partire dalle 21:15 circa.