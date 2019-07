Cosa ci faceva Wanda Nara negli studi dove in questo periodo sono in corso i provini per un nuovo programma di Canale 5? Secondo le indiscrezioni divulgate dal Corriere dello Sport, la moglie di Mauro Icardi potrebbe entrare a far parte del cast della prima edizione Vip di Amici di Maria De Filippi.

Durante i tre giorni che ha trascorso recentemente a Roma, infatti, l'argentina avrebbe anche sondato il terreno per un suo eventuale debutto nel talent-show Mediaset, soprattutto se non dovesse essere riconfermata a Tiki Taka.

Wanda Nara potrebbe passare alla corte di Maria De Filippi

La notizia pubblicata in queste ultime ore dal Corriere dello Sport sta facendo rapidamente il giro della rete: pare che la moglie di un campione dell'Inter (attualmente in trattativa con la Juventus) abbia sostenuto un casting per una nuova trasmissione Mediaset.

Stiamo parlando di Wanda Nara, la procuratrice di Mauro Icardi, che qualche giorno fa sarebbe stata avvistata negli studi dove si stanno tenendo le selezioni per la prima edizione Vip di Amici.

La modella argentina, dunque, potrebbe essere uno dei volti di punta del cast del talent-show, al suo debutto assoluto nella versione dedicata ai personaggi famosi. I soliti beninformati, inoltre, sostengono che il futuro in Tv della manager sudamericana dipenderebbe molto da una sua eventuale riconferma nel ruolo di opinionista di Tiki Taka: se il programma sportivo dovesse affiancare nuovamente a Pierluigi Pardo la 32enne argentina, l'eventuale partecipazione ad Amici sfumerebbe.

Il sodalizio tra Wanda e Maria De Filippi sarebbe nato qualche mese fa quando, in coppia col marito Icardi, la Nara ha preso parte ad una puntata di C'è Posta per Te per fare una sorpresa ad una tifosa dell'Inter.

I Vip accostati ad Amici: dalla Prati all'ex vincitore Carta

Wanda Nara non è l'unico personaggio famoso che in queste ore è stato accostato alla prima edizione Vip di Amici: la rivista Oggi, ad esempio, ha fatto sapere che il talent-show di Canale 5 potrebbe annoverare nel cast una delle protagoniste assolute del Gossip degli ultimi mesi.

Si tratta di Pamela Prati, la soubrette che è stata al centro di una vera e propria bufera mediatica per la relazione con l'inesistente Mark Caltagirone. Il giornalista Alberto Dandolo sostiene che la showgirl sarda tornerà presto in Tv in un reality oppure in un nuovo talent per celebrità.

Altri Vip che di recente sono stati inseriti nella lista dei probabili concorrenti del format forse condotto da Michelle Hunziker sono: Marco Carta, Paolo Conticini, Diana Del Bufalo e Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Al momento, l'unica certezza sulla nuova versione di Amici è la sua data d'inizio: la messa in onda della prima puntata attualmente è fissata per lunedì 23 settembre.