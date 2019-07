A meno di 24 ore dalla diffusione del Gossip sulla sempre più probabile partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip, è arrivata la smentita ufficiale degli addetti ai lavori: una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi, Betty Soldati, ha fatto chiarezza su Instagram pochi minuti fa.

L'addetta stampa ha definito "fake news" la notizia che è circolata di recente sulla presenza della coppia formatasi al GF 16 al reality delle tentazioni che molto probabilmente quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Francesca e Gennaro non saranno a Temptation

"Lascio la suspense", aveva risposto così Francesca De André ad un giornalista che le aveva chiesto se fosse vero il rumor che la voleva in trattativa per partecipare a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio. Oggi, a distanza di qualche settimana da questa dichiarazione un po' ambigua, è stato l'ufficio stampa di Maria De Filippi a fare chiarezza al riguardo, con una nota pubblicata da Elisabetta Soldati sul suo profilo Instagram.

L'addetta alla comunicazione dei programmi Fascino, infatti, pochi minuti fa ha fatto sapere: "Non è stato fatto nessun provino a Francesca De André e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV". La donna, inoltre, ha etichettato come "fake news" quella che voleva la coppia del Grande Fratello 16 quasi certamente nel cast del reality in partenza a metà settembre su Canale 5.

Le parole utilizzate dalla Soldati per commentare l'eventuale partecipazione dei contestati "gieffini" al format nel quale alcuni personaggi famosi mettono alla prova le rispettive storie d'amore, sembrano chiudere ogni porta ad un futuro sbarco della coppia in Sardegna.

Alessia Marcuzzi in pole per la conduzione

Nonostante manchino circa due mesi al ritorno in Tv di Temptation Island Vip (la seconda edizione dovrebbe debuttare il prossimo 17 settembre su Canale 5) si sa poco o nulla sulle coppie che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Valeria Marini, Stefano Bettarini, Sossio Aruta e tutti gli altri personaggi famosi che hanno regalato un successo "stellare" alla stagione trasmessa nel 2018.

Le uniche informazioni certe che si hanno fino ad oggi, riguardano la conduzione: sicuramente non ci sarà più Simona Ventura (passata in Rai la scorsa primavera) a raccontare il viaggio nei sentimenti delle 6 coppie del cast. Dopo tanti rumors ed altrettante smentite, si dice che la presentatrice di Temptation Island Vip 2 possa essere Alessia Marcuzzi. La romana, reduce dal flop dell'Isola dei Famosi, potrebbe riscattarsi agli occhi del pubblico in un ruolo nuovo per lei: quello di guida dei protagonisti del reality ai vari falò di confronto.