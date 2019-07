Nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo qui sotto si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia, su Canale 5, dal 29 luglio al 2 agosto, tutti i giorni a partire dalle ore 14.45. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla scelta di Deniz di consegnare a Ferit la chiavetta usb e alla decisione di Nazli di ritornare in Antiochia oltre alla furibonda lite che ci sarà fra Hakan e Demet.

Nazli mediterà di ritornare in Antiochia con la sorella

Le anticipazioni di "Bitter Sweet" ci segnalano che Ferit inviterà a ballare Nazli nel corso della festa per l'inaugurazione del ristorante: l'avvicinamento tra i due scatenerà la gelosia incontrollata di Deniz. Il giovane, infatti, in preda alla rabbia, deciderà di spedire a Ferit la chiavetta usb di Demet per metterlo al corrente della verità in merito alla sorella di Nazli, Asuman.

Poco dopo, Ferit visionerà il contenuto della chiavetta e andrà su tutte le furie, pretendendo la chiusura del ristorante di Nazli e Manami. A quel punto, la Asuman pregherà il giovane di tornare sui propri passi, persuadendosi così in merito alla buona fede di Nazli. Quest'ultima, nel frattempo, si convincerà che tornare in Antiochia con la sorella rappresenti l'unica scelta rimasta.

Ferit deciderà di non chiudere il ristorante

Nazli chiederà alla sorella di ritornare in Antiochia con lei per un anno, il tempo necessario per lasciarsi alle spalle tutto quello che è successo nell'ultimo periodo.

Fatto ciò, comunicherà a Manami la sua decisione di intraprendere il viaggio di ritorno verso i suoi luoghi di origine. Nel frattempo, Ferit verrà a sapere della partenza di Nazli e comunicherà a Manami di non voler chiudere più il ristorante. A quel punto, Ferit contatterà Nazli, riuscendo a convincerla a non partire più. Dopo gli ultimi avvenimenti successi, i rapporti tra Ferit e Nazli resteranno, comunque, tesi e Manami cercherà in tutti i modi di aiutare la coppia a riappacificarsi.

Anche il piccolo Bulut studierà un piano per far riavvicinare i due giovani. Ferit, inoltre, chiederà a un suo dipendente di rimuovere l'auto di Demir dal parcheggio aziendale. Hakan e Demet litigheranno animatamente dopo che l'Onder scoprirà che la moglie ha abortito di nascosto. Alla discussione assisterà Bulut, che, spaventato, chiamerà Nazli e Ferit e chiederà loro di intervenire. Hakan e Ferit finiranno per discutere in modo acceso sulla possibilità che l'Onder possa essere coinvolto nell'incidente dei genitori di Bulut.

Nei giorni seguenti, Ferit e Nazli si incontreranno diverse volte grazie a Bulut, anche se le loro divergenze non si appianeranno ancora del tutto.