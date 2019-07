Continuano gli appuntamenti con la soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vedrà dei cambiamenti nella vita dei protagonisti. Gli spoiler degli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto spiegano come arriverà il giorno dell'inaugurazione del ristorante di Nazli e Manami. Ferit, dopo essersi fatto dei conti sbagliati riguardo all'ex dipendente, deciderà di prendere parte alla serata che vedrà una sala gremita di invitati e di clienti.

L'Aslan comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti della cuoca dopo aver compreso i motivi riguardanti il comportamento sfuggente della donna. L'imprenditore farà una proposta inaspettata a Nazli, infatti le chiederà di concedergli un ballo.

Deniz informerà Ferit in merito al coinvolgimento di Asuman nel piano di Hakan

Deniz osserverà la scena e in lui si scatenerà la gelosia oltre a sentimenti di rancore nei confronti della coppia.

Il fratello di Demet studierà un modo per allontanare le strade dei due innamorati dopo aver capito che Ferit prova dei sentimenti profondi nei confronti della Piran. L'uomo si inventerà una scusa agli occhi di Nazli, dicendole di essere costretto a tornare a casa. Deniz, infatti, non riuscirà a contenere la propria ira. L'ex fidanzato di Alya deciderà di svelare la verità a Ferit, in modo da fargli dimenticare Nazli, realizzando, di conseguenza, ciò che si era promesso di non fare.

Deniz invierà una chiavetta usb contenente le prove del coinvolgimento di Asuman nell'affidamento di Bulut alla famiglia Onder: il gesto servirà a far comprendere all'Aslan l'inganno della sua dipendente. Tale scoperta farà andare su tutte le furie lo zio di Bulut.

La decisione di Nazli di trasferirsi in Antiochia

L'affarista non saprà come uscire da questa situazione: così penserà di riscuotere il ristorante di Nazli e Manami.

Tale possibilità, però, finirebbe per far crollare i sogni della Piran. Asuman verrà a sapere che Ferit ha scoperto la verità su di lei e cercherà di parlare con l'uomo per convincerlo dell'innocenza della sorella. La giovane donna pregherà l'Aslan di non chiudere il ristorante ma Nazli non vedrà speranze in merito alla faccenda. La ragazza, così, deciderà di fare ritorno ad Antiochia, in quanto stanca delle accuse ricevute dall'Aslan per colpa della sorella.

Questa decisione stupirà Ferit: venuto a sapere delle intenzioni della dipendente, deciderà di cambiare idea sulla questione. L'Aslan sarà pronto per tornare sui propri passi, non volendo più chiudere il ristorante. Manami avviserà Nazli in merito al ripensamento di Ferit. Bulut studierà un piano avente lo scopo di far riavvicinare Nazli e Ferit: il bambino lì chiamerà in aiuto dopo aver assistito all'ennesima lite dei coniugi Onder.