Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera statunitense "Beautiful", meglio conosciuta in patria con il titolo "The Bold and the beautiful".

Particolarmente interessanti sono le trame relative alle puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, le quali (al pari di tutte le altre relative al periodo estivo) saranno trasmesse su Canale 5 a partire dalle ore 13.40.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte attorno al matrimonio di Katie Logan e Thorne Forrester, a tutti i suoi preparativi e alla causa per la custodia esclusiva di Will Spencer.

Katie e Thorne decideranno di anticipare le loro nozze

Le anticipazioni di "Beautiful" segnalano che, per avere più possibilità di vincere la causa per l'affidamento esclusivo di Will, Katie deciderà di anticipare le sue nozze con Thorne.

L'uomo, nel frattempo, confiderà al fratello di essere molto felice con la Logan e di volerla aiutare ad ottenere la custodia di suo figlio.

Alle nozze verranno invitati molti amici della coppia e la famiglia Forrester al completo. Ridge parteciperà alla cerimonia in qualità di testimone dello sposo, mentre sua moglie Brooke sarà la damigella d'onore della sposa. I preparativi per le nozze inizieranno di prima mattina con l'arrivo in casa Forrester delle sorelle della sposa, desiderose di aiutare Katie ad indossare il suo abito da cerimonia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Intanto Bill verrà a sapere del matrimonio affrettato di Katie e deciderà di prepararsi nel migliore dei modi ad affrontare la battaglia legale che lo aspetta in tribunale.

Nel frattempo, Ridge cercherà di corrompere il giudice assegnato alla causa per l'affidamento di Will, il suo vecchio amico McMullen.

Il matrimonio verrà celebrato a casa Forrester

La cerimonia delle nozze di Thorne e Katie si svolgerà a casa di Eric Forrester ed avrà inizio quando Carter porgerà gli anelli a Thorne.

A questo seguirà lo scambio delle promesse da parte dei due sposi, l'ufficializzazione della loro unione e i festeggiamenti per le nozze. Il banchetto, infatti, avrà inizio subito dopo la cerimonia e si svolgerà nel clima più cordiale possibile fra risate e congratulazioni per gli sposi.

Finita la festa, Katie e Thorne si dirigeranno verso casa e trascorreranno lì la loro prima serata come marito e moglie.

Nel frattempo, Bill confiderà a Justin di essere veramente arrabbiato nei confronti della sua ex moglie, ma di avere anche l'intenzione di lottare fino in fondo per il bene di suo figlio e per avere la possibilità di poter trascorrere del tempo con lui.

Arriverà poi il giorno della prima udienza per la custodia esclusiva di Will, e Bill e Katie si presenteranno in aula per aggiudicarsela.