Le prossime puntate di Un posto al sole, saranno incentrate sulla storyline che vede come protagonisti Marina e suo padre. Le condizioni dell'uomo appariranno sempre più disperate, ma nonostante Arturo rifiuti l'assistenza medica, la Giordano non demorderà e farà di tutto sia per stargli accanto che per rendergli giustizia dei torti subiti rivolgendosi ad Aldo. Nel frattempo Serena rivelerà al marito di non intendere avere un altro figlio, inoltre ci sarà un siparietto decisamente dai toni più leggeri che vedrà Roberto Ferri nei panni di babysitter per un giorno. Promettenti dunque, le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 luglio, relative a queste storyline.

Arturo è gravemente malato

Marina (Nina Soldano) verrà a conoscenza da Ornella (Marina Giulia Cavalli) del fatto che Arturo (Massimiliano Iacolucci) è in gravi condizioni di salute ma che, nonostante le sue gravi condizioni cliniche, non intende curarsi. Purtroppo proprio mentre i due inizieranno a instaurare un bel rapporto e ad empatizzare, le condizioni dell'uomo peggioreranno, gettando la donna nello sconforto; tuttavia Marina non demorderà e farà di tutto pur di poter stare accanto a suo padre e prendersene cura durante la sua malattia.

Marina incontra Aldo

Ci sono stati pochi dettagli sul passato del padre di Marina, tramite Raffaele (Patrizio Rispo) è stato rivelato che l'uomo era un sindacalista dai forti ideali e le sue lotte lo avevano portato a scontrarsi spesso col proprietario della fabbrica, in un periodo in cui i lavoratori non erano tutelati. In seguito alla morte del suo capo, Arturo divenne uno dei principali sospettati e decise di sparire dalla circolazione.

Questa premessa è doverosa, perché tale storia potrebbe essere fortemente legata alla decisione di Marina di rivolgersi all'avvocato Leone (Luca Capuano). Non vengono chiariti molti dettagli ma, a quanto pare, la Giordano vorrà rendere giustizia al padre e per farlo chiederà la consulenza dello studio di Aldo.

Serena non vuole altri figli

Dopo aver fatto partire la società di chartering, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) potranno godersi il meritato riposo e si coccoleranno trascorrendo una giornata in barca.

Sfruttando il clima di felicità, Filippo rivelerà alla moglie il suo desiderio di avere un altro figlio tuttavia la donna, presa alla sprovvista, preferirà dirgli subito la verità: lei non se la sente al momento di affrontare una nuova gravidanza. Nel frattempo ad occuparsi della piccola Irene (Greta Putaturo) sarà il burbero nonno Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), l'uomo inizialmente perderà la pazienza ma dopo i due riusciranno a raggiungere la giusta sintonia.