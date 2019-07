In attesa della messa in onda della quarta puntata di oggi 15 luglio, i fan di Temptation Island sono in subbuglio per conoscere il destino delle varie coppie in gioco, molte delle quali, sin dalle prime puntate, hanno mostrato evidenti segnali di crisi. Una di queste è quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che ha catturato l’attenzione dei telespettatori dopo che la ragazza, nella scorsa puntata, si è lasciata andare con il single Javier Martinez.

Una svolta inaspettata, che ha sancito di fatto la crisi tra lei e il fidanzato Massimo, confermate anche dalle indiscrezioni circolanti in rete che parlano di una rottura definitiva tra loro al termine dell’esperienza in Sardegna.

Ilaria e Massimo, amore al capolinea a causa di Javier?

Molte sono le coppie di fidanzati che in queste prime puntate di Temptation Island 2019 stanno affrontando momenti di crisi.

Come preannunciato, nella quarta puntata in onda oggi 15 luglio vi saranno ben due falò di confronto immediato, il primo dei quali vedrà affrontarsi faccia a faccia Jessica e Andrea. Ancora mistero invece, sull’identità dei protagonisti del secondo confronto ed in molti sul web pensano si tratti della coppia Ilaria e Massimo. La ragazza, dopo aver visto l’avvicinamento del fidanzato alla single Elena, ha deciso di non stare a guardare ed ha instaurato un forte legame con il tentatore di origine argentine Javier Martinez.

Proprio questo fatto sembra mettere in discussione la relazione tra la Teolis e Colantoni, tanto che alcune indiscrezioni circolanti in rete parlano di un addio per la coppia che sarebbe uscita separata da Temptation Island.

Temptation Island 2019, Javier Martinez ha stregato Ilaria

Ma chi è il single che avrebbe fatto capitolare la bella Ilaria? Javier Martinez, classe 1995, nato in Argentina ma cresciuto in Sardegna, è un pallavolista ed ha giocato ad alto livello nel nostro campionato.

È alla sua prima esperienza televisiva ma è molto amato dal pubblico che tifa per lui e Ilaria. Molti rumors lo vorrebbero come prossimo tronista di Uomini e donne, ma solo il tempo e il prosieguo delle puntate ci diranno come andrà a finire questa esperienza nel reality delle tentazioni. Nelle ultime ore intanto, Javier, detto Javi, ha pubblicato un post ambiguo su Instagram che pare indirizzato proprio alla sua compagna di avventura: ‘Cogli la rosa, il tempo vola’’ e, anche se per contratto tutti i partecipanti non possono svelare nulla di quanto accaduto nel villaggio sardo, le sue parole possono essere interpretate come un segnale che qualcosa tra lui e Ilaria sia realmente successo.

Non resta quindi che seguire i prossimi appuntamenti di Temptation Island 2019 per scoprire come si evolverà la vicenda legata a Massimo, Ilaria e Javier e per capire se il tentatore argentino sarà riuscito a far capitolare la Teolis.