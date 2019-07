Hanno dovuto soffrire a lungo, soprattutto a causa degli intrighi di Antolina, ma finalmente Elsa ed Isaac potranno realizzare il loro sogno d'amore nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Sarà proprio la morte dell'ex ancella a permettere il loro matrimonio: la terribile donna cadrà da un dirupo nel tentativo di trascinare il marito con sé per compiere la sua definitiva vendetta. La sua morte non sarà, però, la fine dei problemi per i due innamorati che saranno costretti ad affrontare un'ultima prova prima di raggiungere la tanto agognata felicità.

Pubblicità

Pubblicità

Elsa si sentirà male di nuovo e sarà necessaria un'operazione al cuore per salvarle la vita. L'intervento sarà possibile grazie alla generosità di Matias e Marcela e, poco dopo, Isaac chiederà alla sua amata di sposarlo.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa accetta la proposta di Isaac

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto delle puntate spagnole, Elsa sarà vittima di un'attacco di cuore a causa dell'ultimo gesto crudele di Antolina che le ha fatto assumere del gesso.

Pubblicità

Comunque sia, tutto andrà per il meglio: Matias e Marcela presteranno ad Isaac il denaro per l'intervento, in seguito al quale la Laguna sarà completamente ristabilita. Poco dopo, arriverà finalmente la proposta di matrimonio: Isaac le chiederà di diventare sua moglie e lei accetterà, avviando fin da subito i preparativi per le nozze. Consuelo e i coniugi Castaneda aiuteranno la coppia nella preparazione degli abiti in attesa della cerimonia che verrà celebrata nella piazza di Puente Viejo, da Don Berengario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La probabile uscita di scena di Isaac ed Elsa

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, il lieto fine è ormai alle porte per Isaac ed Elsa che diventeranno marito e moglie. Il loro matrimonio dovrebbe, però, segnare anche la loro uscita di scena come accaduto in passato per altre coppie protagoniste della telenovela spagnola. Ad annunciarlo, anche se al momento si tratta più che altro di rumors, è il portale 'Tv Soap', secondo il quale i due attori che interpretano Isaac ed Elsa avrebbero già concluso le riprese.

Stando ai profili social, analoga sorte dovrebbe essere riservata a breve anche a Irene Campuzano (interpretata da Rebeca Sala) e Carmelo Leal (Raul Peña) che dovrebbero dare l'addio alla telenovela spagnola insieme al collega Severo Santacruz (Chico Garcia). Imminente dovrebbe essere anche l'uscita di altri due volti storici ovvero dell'attrice Loreto Mauleòn, interprete di Maria Castaneda, e del suo compagno Carlos Serrano alias Fernando Mesia. I due attori sono, infatti, impegnati in altri progetti lavorativi: lui a teatro e lei alle prese con la fiction 'Patria'.

Pubblicità

I telespettatori saranno dunque attesi da una fase di grandi cambiamenti, confermata anche dal salto temporale di cinque anni.