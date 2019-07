Il Paradiso delle Signore, la fortunatissima serie televisiva di Raiuno è giunta alla quarta stagione. L'appuntamento quotidiano partirà il 14 ottobre e andrà in onda sempre di pomeriggio.

Il pubblico appassionato al grande magazzino degli anni '60 tornerà a seguire le avventure dei personaggi di Milano che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori che con il loro affetto hanno fatto sì che le storie del Paradiso continuassero.

Il paradiso delle signore 4 avrà molte novità

Le indiscrezioni riportano che nella quarta stagione ci saranno molte novità in arrivo e che vari personaggi avranno nuove sfumature.

Per quanto riguarda la famiglia Guarnieri, ci sarà un riavvicinamento tra Adelaide e Umberto. Nel corso dell'ultima puntata della terza stagione era già stato accennato l'inizio di una nuova vita tra i due cognati e questa continuerà.

Marta e Vittorio, sposati, continueranno a stare insieme ma la loro storia d'amore dovrà affrontare molte difficoltà.

I due ragazzi, infatti, non potranno avere dei figli e questo sarà un grande ostacolo alla loro serenità. Riccardo, invece, aveva avuto una piccola speranza con il "tornerò" che Nicoletta gli aveva detto al momento dell'addio all'ultima puntata, ma non sarà così. Almeno per quanto si sa al momento, il Guarnieri sarà distrutto dalla perdita della sua amata e tornerà ad essere un ragazzo cinico. Più tardi arriverà un nuovo amore anche per lui: una ragazza di nome Angela.

Crisi tra Roberta e Federico

I Cattaneo intanto saranno in crisi: un evento porterà di nuovo un allontanamento tra Silvia e Luciano. Federico terminerà il suo percorso al militare e sarà pronto a tornare, ma dovrà fare i conti con la sua fidanzata: Roberta sarà molto presa da Marcello Barbieri un giovane molto diverso dal Cattaneo.

Anche la famiglia Amato sarà presente nella quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Salvatore resterà ancora fidanzato con Gabriella, ma la ragazza darà importanza alla carriera. Tornata da Parigi con una nuova formazione, diventerà la stilista del grande magazzino e la coppia dovrà affrontare una crisi.

Nuovi personaggi e nuovi amori al Paradiso

Ci saranno anche nuovi arrivi a sorprendere i telespettatori: dal Sud si trasferirà a Milano Rocco, un cugino degli Amato pronto a iniziare una nuova vita e ad ambientarsi nel capoluogo lombardo.

Inoltre la vita di Agnese subirà uno scossone: la donna verrà completamente travolta dall'amore per il capo magazziniere, Armando.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sarà composta da 160 puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia RAI a partire dalle 15.40 del 14 ottobre.