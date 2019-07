Beautiful, la soap americana più seguita di sempre, va in onda in Italia dal 1990. Nelle prossime puntate, attraverso le anticipazioni americane si saprà cosa succederà nella famiglia Forrester dal 15 al 21 luglio.

Ridge si schiererà dalla parte di Taylor

Durante una discussione, Taylor cercherà di convincere Brooke di non essere un pericolo e di non rivelare a nessuno quanto ha scoperto. La Logan, in un secondo momento, si recherà presso l'ufficio di Bill e gli dirà di essere a conoscenza di tutta la verità su Taylor.

L'uomo le svelerà il motivo per cui non ha sporto denuncia e la donna resterà sconvolta.

Ridge e Brooke si troveranno in disaccordo su quanto commesso da Taylor: Ridge, infatti, si schiererà dalla parte della Hayes. Nel frattempo Pam terrà a bada Quinn dopo aver convinto Donna a modellare un abito Forrester. Quando la donna si accorgerà di questo andrà su tutte le furie.

In un secondo momento, Steffy organizzerà una festa per il suo staff e qui Taylor incontrerà dopo molto tempo Reese e si racconteranno gli ultimi avvenimenti. Ridge riceverà un biglietto da parte di Taylor, in cui la donna gli chiederà di incontrarsi: l'uomo liquiderà Brooke per incontrare la donna e Steffy.

Hope e Liam organizzano il battesimo

Hope e Liam saranno felici per l'arrivo del bambino e nello stesso tempo avranno difficoltà ad elaborare quello che è successo tra Taylor e Bill. I due ragazzi preparano il battesimo ed invitano Katie, Brooke e Donna. Liam si troverà in difficoltà perché Taylor lo supplicherà di non escluderla da questo avvenimento e cercherà di convincerlo che non è una minaccia per le sue nipoti.

Steffy prenderà le parti di Taylor e tenterà anche lei di convincere Liam che la donna non rappresenta in nessun modo una minaccia.

La ragazza, inoltre aggiungerà che il vero pericolo potrebbero essere Brooke e Hope perché spargono la voce che Taylor abbia sparato a Bill.

Intanto Zoe affronterà suo padre riguardo le donne che ha avuto, ricordandogli che Taylor è la madre del suo capo e vorrebbe evitare di avere problemi. La ragazza confiderà a Xander l'incontro tra Reese e Taylor. Questa riceverà una proposta dall'uomo che le chiederà di lasciare Los Angeles e partire con lui, baciandola all'improvviso subito dopo.

Zoe e Xander cominceranno a riflettere sulla loro relazione.

Più tardi Hope parlerà con Brooke dicendole che non vorrebbe mettersi contro Steffy per la storia di Taylor, vista la loro situazione familiare. Intanto Taylor si confiderà con Steffy circa il suo interesse per Reese e la ragazza le consiglierà di trasferirsi con lei e Kelly. Brooke, a questo punto, avvertirà Liam dicendogli di proteggere la sua famiglia.