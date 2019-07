Continua l'attesa tra il pubblico per il ritorno dell'apprezzata soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore", la cui quarta stagione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. I protagonisti della fiction sono molto seguiti sui social dai telespettatori, i quali spesso commentano scatti sulla vita privata ma anche sulle novità professionali dei loro beniamini. Tra questi c'è Federica De Benedittis che sul suo profilo Instagram ha postato una foto in compagnia del collega e fidanzato Giulio Corso.

Commenti positivi per la coppia Federica-Giulio

La storia d'amore tra i due attori ha ottenuto l'approvazione dei fan. Tra i vari commenti scritti dal pubblico, c'è stato quello di una persona che non ha nascosto che le piacerebbe vedere Federica De Benedittis e Giulio Corso in coppia anche sul set di una fiction. Lo scatto è stato commentato anche da alcuni colleghi dell'attrice romana che hanno condiviso con lei l'esperienza de "Il Paradiso delle Signore", ovvero Giulia Arena e Luca Capuano.

Tutto ciò lascia intendere il bel rapporto che si è instaurato tra il cast della fiction di Rai 1, come confermato da alcuni attori in diverse interviste. Giulio e Federica vengono da un'annata molto impegnativa a livello lavorativo che ha regalato ad entrambi delle belle soddisfazioni. La foto pubblicata dall'attrice romana fa capire come si stia godendo un periodo di meritato riposo e relax con il compagno.

Il personaggio di Roberta ne Il Paradiso delle Signore

Federica De Benedittis nella soap veste i panni di Roberta, una ragazza esemplare che lavora come commessa al grande magazzino e che al contempo ha una grande passione per lo studio.

La giovane, infatti, frequenta la Facoltà di Ingegneria con successo a differenza di Federico, costretto a raccontare delle bugie alla famiglia riguardo al suo profitto.

Si tratta di un personaggio molto apprezzato dal pubblico, anche perché è una donna che non nasconde mai le proprie ambizioni. Roberta, infatti, aspira ad una promozione a capocommessa, e questa giunge nel momento in cui viene chiamata a sostituire la signora Calligaris.

Le prime indiscrezioni sul cast della quarta stagione della soap di Rai 1

Giulio Corso invece interpreta Antonio Amato, giovane barista nonché fratello di Tina e Salvatore.

Il ragazzo ha dovuto fare i conti con una serie di difficoltà nella sua relazione con Elena, generate da alcuni contrasti sorti a causa della famiglia della Montemurro.

Guardando alla quarta stagione de "Il Paradiso delle Signore", bisogna ricordare che ad oggi sono stati confermati nel cast Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Invece per quanto riguarda gli altri protagonisti, al momento non si sa se torneranno sul set della soap opera.