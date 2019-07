Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 luglio, Alvaro si stabilirà nell'ospedale da campo, dopo essere stato picchiato brutalmente da alcuni tizi, dove sarà curato da Elsa Laguna. Inizialmente il dottor Fernandez non confesserà alla Laguna il motivo per il quale è stato aggredito. Nel frattempo Antolina riuscirà a sedurre Isaac, ma l'uomo continuerà a pensare ad Elsa.

In seguito Eustaquio Molero si recherà alla locanda di Fe e minaccerà Julieta e Saul, intimorendoli riguardo le loro nozze. Poi Onesimo e Hipolito berranno una bevanda strana, Meliton penserà che sia addirittura pericolosa. Più tardi a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, un amico di Maria.

Saul invita Raimundo al matrimonio

Nelle prossime puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 15 al 19 luglio, Antolina scoprirà grazie a Dolores che Isaac ed Elsa hanno trascorso tutta la notte in compagnia l'uno dell'altra presso l'ospedale da campo.

Fernando Mesia vorrà fare una sorpresa a Beltran ed Esperanza, ma soprattutto vorrà far colpo su Maria e organizzerà la proiezione del film di Peter Pan alla Villa. Nel frattempo Francisca Montenegro cercherà di rovinare la piacevole serata, ma non ci riuscirà. La donna, infatti, non vorrà che sua nipote si avvicini nuovamente al Mesia. Più tardi Julieta proverà il suo nuovo abito da sposa, mentre Saul deciderà invece di invitare Raimundo al matrimonio. Frattanto Carmelo ed Adela prenderanno un particolare 'elisir' per recuperare la memoria, ma non farà l'effetto desiderato.

Julieta e Saul convolano a nozze

Alvaro rivelerà ad Elsa di essere stato picchiato poiché in realtà è in debito con un usuraio da tempo e non ha mai restituito il denaro. Nel frattempo Elsa scoprirà che Dolores ha messo in giro delle voci false riguardo lei e il dottor Alvaro. In seguito Antolina cercherà di far ingelosire Isaac e ci riuscirà: l'uomo, infatti, si recherà da Alvaro e gli intimerà di lasciar perdere Elsa. Più tardi Severo e Carmelo offriranno a Saul e Julieta alcuni uomini come scorta, i quali saranno presenti alle loro nozze onde evitare problemi.

Successivamente Julieta e Saul si sposeranno: tuttavia, però, nel mentre ci sarà la cerimonia Francisca Montenegro sarà notevolmente adirata, poiché Maria andrà al matrimonio insieme a Fernando. Intanto Isaac avrà alcuni sospetti su Alvaro Fernandez e si confiderà con Matias. Frattanto Elsa confesserà ad Alvaro la sua relazione avuta in precedenza con Isaac. In seguito la Laguna offrirà a Fernandez il denaro utile per saldare il suo debito con l'usuraio, inizialmente l'uomo rifiuterà ma poi cambierà idea e prenderà i soldi.

Raimundo invece impedirà a Francisca di immischiarsi tra Maria e Fernando. Infine, a Puente Viejo arriverà un amico cubano di Maria, Roberto Sanchez: il nuovo arrivato comprometterà la serenità di Fernando, poiché l'uomo sarà fin da subito notevolmente geloso dell'amicizia tra Maria e Roberto.