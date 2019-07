Saranno puntate ricche di novità e colpi di scena quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto dal 15 al 19 luglio. In tale settimana, infatti, Julieta e Saul riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie davanti ai propri cari. Problemi in vista per Alvaro che verrà pestato a sangue da alcuni malviventi, rendendo necessarie le immediate cure di Elsa. Il dottore si troverà così a spiegare alla sua collaboratrice le ragioni di tale scontro e lei, a sorpresa, gli offrirà il suo aiuto.

Donna Francisca sarà preoccupata del legame nato tra Fernando e i figli di Maria. E la situazione sarà destinata a peggiorare quando da Cuba si presenterà Roberto Sanchez, un amico cubano della Castaneda.

Il Segreto anticipazioni: Saul e Julieta diventano marito e moglie

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Alvaro verrà prestato a sangue e si recherà da Elsa all'ospedale da campo, per chiedere di essere medicato. Sulle prime il medico rifiuterà di spiegare le ragioni di una simile violenza, ma successivamente chiarirà di avere un grosso debito con un suo aguzzino.

Aveva chiesto del denaro per aiutare alcuni bambini malati di morbillo ma non era più riuscito a pagare quanto dovuto. Davanti ad una simile notizia, Elsa offrirà il suo aiuto ad Alvaro, dicendogli di essere disposta a versare tale denaro, e lui accetterà. Julieta sarà preoccupata dell'intervento di Molero alle sue nozze ma alla fine tutto andrà per il meglio, grazie al sostegno di Carmelo e Severo che metteranno a disposizione i loro uomini per fermare eventuali ripercussioni da parte del crudele individuo. Il fatidico sì comunque ci sarà e tra gli invitati ci saranno anche Fernando e Maria, nonostante la volontà contraria di Donna Francisca.

Puntate Il Segreto prossima settimana: arriva Roberto Sanchez

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 19 luglio, Antolina informerà Isaac della notte trascorsa da Elsa e Alvaro all'ospedale da campo. Il falegname non riuscirà a nascondere la sua gelosia e la situazione peggiorerà quando scoprirà che il medico è stato pestato da alcuni malviventi. Fernando cercherà di dimostrare a Maria di essere cambiato e organizzerà la proiezione del film animato 'Peter Pan' per i piccoli Beltran ed Esperanza.

La Montenegro non gradirà affatto tale avvicinamento, cercando di convincere la figlioccia a non fidarsi dell'ex marito. Raimundo tenterà di convincere la moglie a non interferire nella ritrovata amicizia tra Fernando e la Castaneda. Ma proprio quando la serenità sembrerà ritrovata, da Cuba arriverà Roberto Sanchez, un caro amico di Maria. Il Mesia noterà subito la vicinanza tra i due e faticherà a nascondere la propria gelosia.