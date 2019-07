Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020. Questa mattina a Milano, i tre direttori delle reti della tv di Stato hanno presentato quelle che sono le novità della prossima annata. Mara Venier tornerà ad essere la regina della domenica pomeriggio con una nuova edizione di Domenica In, ma questo non sarà il suo unico impegno della stagione, dato che sbarcherà anche in prima serata. E poi ancora ritornerà su Raiuno anche Lorella Cuccarini mentre Antonella Clerici dovrà accontentarsi solo della serata benefica per Telethon.

Presentati i nuovi palinsesti Rai 2019-2020: doppio impegno per Milly Carlucci

Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione 2019-2020 rivelano che per Mara Venier si profila un autunno decisamente ricco di impegni a partire da Domenica In che rivedremo in onda dal 15 settembre e poi dal 20 dicembre in poi sarà al timone de La porta dei sogni, un nuovo emotainment show che si baserà sugli incontri tra persone che non si vedono da svariati anni.

Doppio impegno in prima serata anche per Milly Carlucci che vedremo al timone del nuovo show 'The Masked singer' in onda da gennaio 2020 e successivamente, in primavera, riproporrà il suo show storico: parliamo di Ballando con le stelle. Per Antonella Clerici, invece, al momento non sono previsti nuovi programmi di più puntate in prime time. La conduttrice sarà al timone della serata speciale di Telethon che andrà in onda a dicembre su Raiuno.

Lorella Cuccarini torna su Raiuno con La vita in diretta

Per quanto riguarda il daytime della rete ammiraglia, possiamo anticiparvi che è stata confermata la presenza della coppia Lorella Cuccarini - Alberto Matano al timone de La Vita in diretta.

Monica Setta, invece, tornerà su Raiuno al timone di UnoMattina in famiglia, il programma del weekend che condurrà in coppia con Tiberio Timperi.

Nuovi conduttori anche al timone di Linea Verde, dove arriverà l'inedita coppia composta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Il sabato pomeriggio, invece, resterà nelle mani di Marco Liorni con il talk show Italia sì. Nel preserale, invece, da fine settembre tornerà l'appuntamento con L'Eredità che resta nelle mani di Flavio Insinna.

Su Raidue in daytime cambierà l'orario di messa in onda di Detto Fatto: il factual show condotto da Bianca Guaccero prenderà il via alle 14.45 e non più alle 14. Carlo Cracco, invece, condurrà una nuova gara di cucina con personaggi famosi che si sfideranno a riproporre una sua ricetta. Stefano De Martino, infine, prenderà in mano le redini di Stasera tutto è possibile dopo l'addio di Amadeus che resterà al timone dei Soliti Ignoti.