Che fosse una coppia riservata lo si è capito da subito. Quella tra l'attrice Ambra Angiolini e l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è una storia d'amore nata un po' in sordina ormai più di due anni fa. Mai troppo sotto i riflettori ma sempre molto unita e in sintonia, hanno dimostrato col tempo di avere tutte le carte in regola per poter cancellare le delusioni sentimentali personali. La Angiolini era reduce di una lunga storia d'amore durata 12 anni col cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto anche due figli; mentre Allegri usciva da ben due matrimoni grazie ai quali è diventato padre per due volte, uno per ciascuna relazione.

Un amore protetto

La ciliegina sulla torta sarebbe sicuramente la consacrazione ufficiale del loro amore attraverso un matrimonio che sta facendo discutere davvero tanto, in un tira e molla che nulla ha a che vedere con il loro sentimento ma piuttosto ha a che fare con le vite private sia di Max che di Ambra.

In verità in tanti hanno iniziato a parlare di matrimonio della coppia già parecchi mesi fa quando ad inizio anno, di ritorno dalla loro vacanza londinese di Natale, le loro mani erano state intraviste sì intrecciate teneramente, ma anche con le vere al dito.

Forse prove tecniche o forse segno di una cerimonia già celebrata in forma privatissima, la coppia non ha né confermato né smentito nulla lasciando validi i rumors che invece parlavano di matrimonio fissato tra giugno e luglio. Voci che in passato hanno parlato anche di una possibile gravidanza di Ambra, smentita poi da alcune foto in cui il fisico longilineo dell'attrice era messo in bella mostra durante un bagno nel mare.

Lo stesso Allegri, ospite in aprile della trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, aveva risposto in maniera scherzosa alle affermazioni proprio della sua fidanzata la quale a "Domenica In" aveva confermato di amare profondamente l'ex allenatore della Juventus ma di non sentire l'esigenza di convolare a nozze.

“Noi ci siamo già sposati – ha chiosato invece il tecnico livornese sottolineando poi a sua volta ciò che prova per l'attrice – è una persona eccezionale, ci siamo sposati appena ci siamo visti la prima volta”.

Un amore dichiarato

Tante le proclamazioni d'amore che i due si sono scambiati in maniera molto discreta e senza timore del grande pubblico. Ambra ha più volte sottolineato sia un'intervista su "Vanity Fair" che in tv a "Verissimo" di essere innamorata e di non poterci fare nulla e come Max le abbia insegnato tante cose che l'hanno migliorata personalmente.

“E' l'unico uomo che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi – ha raccontato l'attrice – mi interessa solo sapere che tornerà da me, sempre”.

Dal canto suo anche Allegri, sempre molto schivo alle dimostrazioni sentimentali, avrebbe confessato ai suoi amici più cari di aver tralasciato per troppo tempo la sua vita privata e che questa sarebbe stata la persona giusta con cui ricominciare a vivere l'amore.

Ma ancora niente nozze, e a giudicare dagli eventi lavorativi di entrambi, dovremo attendere e rinviare ulteriormente al 2020 per vedere celebrata l'unione tra Ambra e Max.

Sì, perché se da una parte Allegri non ha ancora preso nessuna decisione in merito al suo futuro calcistico all'indomani dalla separazione dalla Juventus dopo cinque anni di vittorie, anche la ex ragazza di "Non è la Rai" sarebbe attualmente impegnata sul set di un nuovo film e quindi non in grado di dedicarsi ai preparativi del caso.

C'è però anche chi insinua che il rinvio sia dovuto alla volontà dei due di mettere i propri quattro figli nelle condizioni di abituarsi alla nuova unione che porterebbe alla formazione di una famiglia allargata e piuttosto affollata.

Qualunque siano le decisioni dei due rimane il fatto che nella loro discrezione e delicatezza hanno catturato l'attenzione dello showbiz italiano senza l'invadenza dell'eccessiva presenza mediatica diventando una coppia benvoluta e apprezzata da tutti. E aspettando il fatidico "sì" non ci resta che seguire i film della prima e le evoluzioni calcistiche del secondo. Comodamente sotto l'ombrellone.