Le anticipazioni dell'amata soap opera turca "Bitter sweet-ingredienti d'amore" rivelano che, nelle prossime puntate, ci saranno delle problematiche che complicheranno il rapporto tra Ferit e Nazli.

Deniz è l'unica persona ignara della sintonia tra Ferit e Nazli

L'attenzione verrà posta intorno al personaggio di Deniz, che non si renderà conto della sintonia reciproca tra i due innamorati. I colpi di scena di certo non mancheranno e sarà sempre più evidente la complicità tra Ferit e Nazli, sebbene non si siano fidanzati.

Deniz non penserà a questa possibilità e crederà che possa riuscire nell'intento di far innamorare la sorella di Asuman. La situazione subirà una svolta nel momento in cui ci saranno delle prove che incastreranno Ferit e la dipendente dopo la scoperta fatta da Deniz. Quest'ultimo era l'unica persona ignara dei loro sentimenti reciproci.

Deniz alle prese con la gelosia

L'amico dell'Aslan si renderà conto della realtà dei fatti dopo che nel suo locale verrà trovato un foulard.

Il particolare farà capire all'uomo quanto siano legati Ferit e la sua amata. Alya troverà il modo per far aprire gli occhi a Deniz, del quale è profondamente innamorata. La cantante spiegherà a Ferit che Nazli ha perso il vestito e chiederà all'uomo di riportare l'abito alla giovane cuoca. Questo retroscena provocherà nuovi attriti facendo capire la realtà dei fatti a Deniz, che comincerà a perdere la fiducia nei confronti del migliore amico. Il ragazzo si accorgerà del forte legame tra l'Aslan e la dipendente dopo che l'ex fidanzato di Alya rivedrà il foulard nell'abitazione di Ferit.

L'amico di Ferit in lacrime

Deniz comincerà a essere sospettoso nei confronti dello zio di Bulut e si dirà pronto per fare la guerra all'amico, aggiungendosi alla lista degli altri rivali dell'imprenditore. L'uomo non vorrà darsi per vinto e crederà di avere le carte in regola per conquistare l'amore di Nazli, ostinandosi a scrivere canzoni per lei. Un fatto curioso è che l'attore Hakan Kurtas, interprete del personaggio di Deniz, ha un ottimo talento come musicista.

Ci sarà poi un momento cruciale, in cui l'amico di Ferit scoppierà in lacrime dopo aver fatto i conti con una novità. L'ex compagno di Alya deciderà di meditare vendetta e tale questione costringerà la sorella di Asuman al licenziamento. Ferit non accetterà la decisione della dipendente ma avrà intenzione di lasciarla libera con l'intento di diventare socio del locale presso il quale la ragazza ha trovato impiego. Infine, l'affarista inviterà a ballare la chef in una serata romantica.

Deniz però avrà intenzione di mettere in atto un piano.