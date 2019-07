Dopo il grande successo delle prime due puntate, torna anche questa settimana su Mediaset l'appuntamento con la Serie TV statunitense "Manifest". Mercoledì 17 luglio, infatti, sarà trasmessa su Canale 5 la terza puntata della prima stagione, in cui andranno in onda gli episodi 7, 8 e 9 rispettivamente intitolati "Tutto a posto, niente in ordine", "Punto di non ritorno" e "Bilancio delle vittime". Nel primo episodio, Ben cercherà negli archivi della SDU le prove necessarie per scoprire dove sono i passeggeri scomparsi del volo 828, nel secondo, Mark tornerà a subire dei test che finiranno per ripercuotersi su Carl e nel terzo Vance perderà la vita a seguito di una violenta esplosione.

Ben trova lavoro alla SDU

Le anticipazioni di "Tutto a posto, niente in ordine" ci segnalano che Ben si farà assumere dalla SDU per avere la possibilità di visionare i loro archivi. In questo modo, riuscirà a scoprire l'identità di un'altra passeggera del volo 828, una certa Fiona Clarke. Nel frattempo, Jared e Michaela saranno occupati a risolvere il complicato caso di un uomo assassinato da un ladro. Vance deciderà di coprire Ben quando si renderà conto che quest'ultimo ha rubato alcuni documenti dall'archivio della SDU.

Harvey si getta da un palazzo

Le anticipazioni di "Punto di non ritorno" ci segnalano che uno dei passeggeri del volo 828, Harvey, si getterà da un palazzo, credendo di essere diventato, dopo l'incidente, l'angelo della morte. Carl ritornerà a scuola, ma si sentirà a disagio di fronte ai suoi ex compagni di classe, divenuti ormai troppo grandi per frequentarlo. Grace si renderà conto che Lourdes ha acquistato un kit per la fertilità.

Ben continuerà ad indagare per scoprire dove si trovano i passeggeri del volo 828 di cui non si sa più nulla. Marko subirà nuovi test e Carl ne pagherà le conseguenze.

Vance perde la vita in un'esplosione

Le anticipazioni di "Bilancio delle vittime" ci segnalano che una passeggera del volo 828, Autumn Cox si recherà da Ben e gli chiederà di aiutarla. L'uomo accetterà di farlo, senza sapere che, in realtà, la donna si rivelerà essere una spia.

Marko subirà dei test devastanti, che finiranno per ripercuotersi su tutti gli altri passeggeri del volo 828. Nel frattempo, Jared, Ben, Fiona, Carl e Vance troveranno il sito in cui i passeggeri scomparsi vengono tenuti prigionieri. Arrivati lì, però, verranno sorpresi da un'esplosione che finirà per ferire Jared, Vance e Laurence. A quel punto, i passeggeri ritrovati verranno scortati in un posto segreto.

In seguito alle ferite, Jared verserà in gravi condizioni e Vance perderà la vita. Ben si renderà conto che il suo rapporto con Grace non è più quello di prima e deciderà di andarsene di casa.