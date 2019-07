Dopo il grande successo delle precedenti puntate, torna anche questa settimana su Rai la serie drammatico/ospedaliera "The resident". Martedì 16 luglio, infatti, andrà in onda la quarta puntata della prima stagione della serie in cui saranno trasmessi gli episodi 10,11 e 12, rispettivamente intitolati "Fantasmi", "Tutta la colpa alle infermiere" e "Brutti risvegli e rapaci". Nel primo episodio, Conrad si farà male ad una caviglia cercando di non pensare alla morte di Lily Kendall, nel secondo, Nic verrà accusata della morte della paziente oncologica e rischierà di perdere il suo lavoro in ospedale e nel terzo, Bradley subirà un grave infortunio e Conrad e Devon cercheranno in tutti i modi di salvargli la vita.

Anticipazioni episodio 10

Le anticipazioni di "Fantasmi" ci segnalano che Conrad continuerà a ripensare sempre alla morte di Lily Kendall e a ciò che si poteva fare per lei. La paziente malata di cancro, infatti, è morta subito dopo essere stata curata nella clinica della specialista Lane Hunter. Sopraffatto dai pensieri e dalle sue preoccupazioni, Conrad deciderà di uscire a fare un pò di jogging e si slogherà la caviglia correndo.

Nonostante l'infortunio, però, il giovane continuerà a lavorare e lo farà seguendo il caso di un suo vecchio insegnante che da qualche tempo soffre di allucinazioni. Nel frattempo, Lane Hunter e Randolf Ben si coalizzeranno sempre di più. Venuto a sapere dell'infortunio alla caviglia di Conrad, Devon Pravesh proverà a convincerlo a ricoverarsi in ospedale A quel punto Hawkins accetterà, anche se rifiuterà di farsi curare con i trattamenti della clinica.

Anticipazioni episodio 11

Le anticipazioni di "Tutta la colpa alle infermiere" ci segnalano che Nic verrà coinvolta in un'indagine interna dell'ospedale per via del decesso di Lily Kendall. La paziente oncologica, infatti, è morta a causa di una misteriosa overdose di potassio. A quel punto Conrad proverà ad aiutare Nic a non perdere il suo lavoro, soprattutto quando i genitori della Kendall minacceranno di denunciare l'ospedale. Il dottor Bell finirà nei guai quando un suo paziente prenderà fuoco a causa di un incidente avvenuto nel corso di un intervento.

Anticipazioni episodio 12

Le anticipazioni di "Brutti risvegli e rapaci" ci segnalano che, dopo aver fatto un turno molto stancate, Bradley subirà un grave infortunio e rischierà di perdere la vita. A quel punto verrà operato da Conrad e Devon che faranno di tutto per salvarlo. Mina cercherà di convincere il dottor Aj Austin ad unirsi alla squadra del Chastain. Nel frattempo, Nic cercherà disperatamente qualche prova che possa scagionarla dalle accuse che pendono sul suo capo.