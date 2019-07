La quarta puntata di Temptation Island è iniziata con il falò di confronto tra Andrea e Jessica: quest'ultima decide di presentarsi al confronto e lascia che a parlare per primo sia Andrea. Il fidanzato le spiega cosa ha provato nelle settimane vissute nel villaggio mentre vedeva continuamente video della storia che stava nascendo tra Jessica ed il corteggiatore Alessandro.

La fidanzata, con le lacrime agli occhi, gli fa presente che se nel villaggio si è preoccupata per lei e l'ha pensata, nella vita quotidiana, al di fuori del contesto televisivo, questo Andrea non l'ha mai fatto.

Jessica lamenta di non essere mai stata ascoltata dall'uomo che doveva sposare quest'anno: "io piangevo e te non te ne accorgevi mai" e ancora "ti interessava sempre cosa pensavano gli altri e mai cosa pensavo io".

Durante il falò interviene Filippo, il conduttore, per sapere da Jessica perché avesse rifiutato il primo falò di confronto: "non era maturo il tempo per capire cosa volessi, speravo di vedere nel mio fidanzato qualcosa di diverso, speravo di vedere un Andrea che con autocritica ammettesse cosa avesse sbagliato".

Andrea, quindi, ammette di non averle mai dato abbastanza attenzioni, spesso a causa della stanchezza data dal troppo lavoro. La discussione tra la coppia però continua: Jessica esprime il suo dolore per il fatto che continuamente Andrea le rinfacciasse di abitare a casa sua e non nella loro casa e la replica del fidanzato non tarda ad arrivare, invitandola ad andare pure dal tentatore Alessandro che la aspetta.

Jessica, quindi, lamenta di non essere mai stata capita dal fidanzato, ma Andrea le risponde senza mezzi termini "mi fai sch**o". A queste parole la fidanzata scoppia "te mi hai sempre aggredita e offesa, qualunque cosa facessi a casa se ti giravano mi trattavi così, io sono stanca di vedere questo".

Durante il falò vengono poi mostrati, su richiesta di Jessica, i video che ha visto Andrea nei giorni precedenti e durante la loro visione Jessica non riesce a smettere di sorridere nel rivivere le emozioni provate in quei momenti.

La fidanzata ammette che non si aspettava di provare determinate emozioni, ma che di fronte a dei sentimenti non può nascondersi e non può sentirsi in colpa se finalmente è tornata felice. Andrea, su domanda specifica di Filippo, ammette che nonostante tutto sperava di poter uscire con la fidanzata, se in quest'ultima avesse visto un cambiamento, una persona matura che non ha trovato però durante il falò di confronto.

Jessica ribadisce di essere tornata finalmente felice, di aver ritrovato la persona che era una volta, di aver respirato amore fin dal primo momento in cui è entrata nel programma, cosa che non accadeva più da tanto tempo.

Il falò di confronto termina e alla domanda classica di Filippo entrambi i fidanzati decidono di tornare a casa separati.

Andrea e Jessica si separano

Al termine del falò di confronto, il primo ad andare via è Andrea, mentre Jessica rimane qualche istante in più per sfogarsi con Filippo.

La fidanzata sottolinea che con Andrea si sono amati tanto e che durante il falò è uscita la parte peggiore di entrambi: "è facile adesso giudicare me e puntarmi il dito per quello che ho fatto, ma io so quello che ho passato fuori di qua" e ancora in lacrime "qua ho trovato me stessa ed ho capito che un rapporto così non potevo più accettarlo, alla mia età non puoi stare chiusa in casa ed essere depressa".

Nel frattempo il single Alessandro ha deciso di uscire dal villaggio delle fidanzate per incontrare Jessica, che accetta l'invito: al loro incontro i due decidono di continuare la conoscenza fuori dal programma di Temptation Island.