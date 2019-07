Mancano ancora un bel po' di mesi al ritorno in Tv del Grande Fratello Vip, ma i siti d'informazione sono già alla ricerca dei personaggi famosi che potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia a novembre. Stando a quello che si legge su Tvblog, a fare il provino per il reality di Canale 5 sarebbero stati: le showgirl Claudia Galanti e Matilde Brandi, il cantante Scialpi e la valletta Antonella Elia.

Si vocifera, inoltre, che il conduttore Alfonso Signorini stia "corteggiando" l'amica Loredana Lecciso per convincerla a mettersi in gioco nel programma Mediaset.

I primi nomi per il GF Vip 4

A metà novembre, dopo la fine di Amici Vip, andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello dedicata ai personaggi famosi. L'unica notizia certa che si ha fino ad oggi sul reality è che a condurlo sarà Alfonso Signorini, storico opinionista "promosso" al ruolo di padrone di casa dopo l'addio di Ilary Blasi.

In queste settimane sono tanti i nomi che vengono accostati al format Mediaset: Tvblog e il sito de Il Tempo, per esempio, riportano alcune interessanti indiscrezioni sugli artisti che avrebbero fatto il casting per provare ad entrare nella Casa di Cinecittà.

Sul web, dunque, in queste ore si legge che i Vip che potrebbero far parte del cast del nuovo GF sono: la showgirl Claudia Galanti (ex naufraga dell'Isola dei Famosi e nota al pubblico per le sue tormentate storie d'amore), il cantante Scialpi (cantante star degli anni '80 ed ex concorrente di Pechino Express), Matilde Brandi (soubrette, ballerina e imitatrice a Tale e Quale Show), Fernanda Lessa (modella e dj) e Antonella Elia (ex valletta di Mike Bongiorno e naufraga molto discussa di una delle prime edizioni dell'Isola).

Da U&D potrebbe arrivare Lorenzo Riccardi

Altri due personaggi molto amati che di recente sono stati accostati al Grande Fratello Vip 4, sono: Loredana Lecciso e Lorenzo Riccardi. L'ex compagna di Albano, ad esempio, si dice sia in cima alla lista delle preferenze sia degli autori del reality che del conduttore Alfonso Signorini: avere nella Casa una donna chiacchierata come la pugliese sarebbe un vero e proprio colpaccio per Mediaset.

L'ex tronista di Uomini e Donne, invece, è stato interpellato dai fan su una sua eventuale partecipazione al format di Canale 5, e la sua risposta ("Non dipende da me, vediamo") ha fatto ben sperare chi sogna di vederlo di nuovo in Tv in una nuova veste.

A circa 4 mesi dal debutto del GF targato Signorini, dunque, si sa ancora poco o nulla sui famosi che avranno l'arduo compito di fare innamorare nuovamente il pubblico dopo il flop dell'anno scorso.

Per scoprire se tutto questo accadrà, dovremo aspettare metà novembre: al termine di Amici Vip, il lunedì sera andrà in onda la nuova rischiosa edizione del reality più longevo della televisione.