Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi di Un posto al sole, entrerà un nuovo personaggio nella soap: Rosaria, mamma di Mia e Alex. La donna, dal carattere dirompente, irromperà nella soap come un ciclone e deciderà che è giunto il momento per conoscere Vittorio, innescando così una serie di reazioni ai limiti del tragicomico. Nel frattempo il ragazzo sembrerà essersi dimenticato della parentesi di passione con Anita, e sarà determinato a dedicarsi solo ad Alex.

Si susseguiranno diversi momenti caotici tra le famiglie dei ragazzi e come se non bastasse la piccola Mia subirà uno schiaffo. Di seguito le anticipazioni e le trame delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline che andranno in onda fino al 26 luglio.

Arriva Rosaria

Tornato con Alex (Maria Maurigi) dal viaggio a Berlino, Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) sembrerà aver dimenticato di aver ceduto alla passione con Anita (Ludovica Bizzaglia) e apparirà determinato a concentrarsi solo sulla relazione con la sua fidanzata ufficiale.

Tuttavia un'inaspettata visita al Vulcano potrebbe far nascere nuovi dubbi e preoccupazioni nel ragazzo, al caffè Vulcano arriverà Rosaria (Titti Nuzzolese) madre di Alex, assieme alla figlia minore Mia (Ludovica Nasti). La donna, fingendo di voler controllare il luogo dove lavora sua figlia, inizierà ad indagare sulla sua vita sentimentale e insisterà per poter conoscere Vittorio.

Scontro tra mamme

Rosaria riuscirà a farsi invitare a casa di Vittorio, avendo così modo di studiare il ragazzo di sua figlia e di poter visitare il famoso Palazzo Palladini.

La donna si mostrerà molto esuberante ed invadente e costringerà Vittorio ad organizzare subito un pranzetto a base di pizze da asporto. Proprio in quel momento arriverà anche la mamma del ragazzo, Assunta (Daria D'Antonio), che Mia definirà subito 'altra suocera'. Vittorio a questo punto inizierà a sentirsi oppresso da questa inaspettata e confusionaria festicciola familiare e questa situazione caotica non farà che alimentare i dubbi del ragazzo sempre più indeciso se scegliere Anita o Alex.

Mia prenderà un ceffone

In mezzo a tutta questa bagarre, ci sarà un altro evento che caratterizzerà la vicenda dal momento che la piccola Mia subirà uno schiaffo. Non viene chiarito chi le darà questo ceffone, ma le anticipazioni rivelano che lei sarà decisa a vendicarsi di Alex. Tale dettaglio ci fa ipotizzare che la sorella maggiore sia responsabile dello schiaffo alla piccola, anche se non si ha la certezza che sia lei stessa l'artefice del gesto.

Nel frattempo Vittorio si sentirà tra due fuochi, da un lato sarà oppresso dalla madre e dall'altro dovrà smorzare le liti all'interno della famiglia di Alex e questa situazione lo spingerà a voler scappare dalle responsabilità di una relazione stabile.