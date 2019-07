Mancano un paio di settimane all'ultima puntata di Temptation Island: il blog Il Vicolo delle News ha anticipato parte di ciò che sarebbe successo ai falò di confronto tra due delle coppie ancora in gioco. Stando ai rumors che stanno circolando in questi giorni sul web, Ilaria e Massimo avrebbero deciso di tornare a casa insieme: nonostante la vicinanza ai single Javier ed Elena, pare che i due romani non si siano detti addio allo scadere dei 21 giorni.

Pubblicità

Pubblicità

Nicola e Sabrina, invece, avrebbero preferito separarsi dopo un duro faccia a faccia alla presenza di Filippo Bisciglia. Intanto al momento non è giunta alcuna indiscrezione sul destino di Katia e Vittorio.

Ilaria avrebbe perdonato Massimo

Dopo aver assistito a tre falò decisivi nelle prime quattro puntate, i fan di Temptation Island adesso si chiedono cosa ne sarà delle altre tre coppie ancora in gioco.

Pubblicità

Il Vicolo delle News ha provato a soddisfare la curiosità dei telespettatori, riportando le voci che stanno circolando in particolare sui seguenti fidanzati: Nicola e Sabrina e Ilaria e Massimo.

Innanzitutto sembra che la coppia capitolina sia destinata a regalare un finale del tutto inatteso al pubblico: chi pensava che la 24enne lasciasse il compagno dopo averlo visto amoreggiare per giorni con la single Elena, molto probabilmente dovrà ricredersi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Il suddetto blog, infatti, sostiene che i giovani siano tornati a casa insieme nonostante tutto.

Tuttavia quest'indiscrezione è in contrasto con un'altra circolata in questi giorni, secondo cui un'amica di Ilaria avrebbe rivelato a delle persone affidabili che la storia con Massimo sarebbe giunta al capolinea al termine dell'esperienza televisiva con il benestare di entrambi. Ovviamente, per apprendere la verità, sarà necessario attendere la messa in onda della prossima puntata di Temptation Island.

Raffaella Mennoia anticipa colpi di scena

Se Ilaria e Massimo potrebbero aver lasciato insieme Temptation Island, per Nicola e Sabrina il finale potrebbe essere stato diverso: infatti sempre Il Vicolo delle News sostiene che la coppia si sia separata definitivamente durante il falò conclusivo.

L'interesse mostrato dalla 42enne piemontese per il tentatore Giulio Raselli, e quello che il fidanzato ha palesato per Maddalena, sarebbero stati degli ostacoli insormontabili: e così, dopo quasi due anni d'amore, la coppia avrebbe deciso di dirsi addio.

Pubblicità

Silenzio, invece (almeno per ora) intorno al destino di Vittorio e della "fotonica" Katia.

In generale, si ritiene che al termine della trasmissione siano "scoppiate" quattro coppie del cast dei concorrenti. Tuttavia l'autrice Raffaella Mennoia ha allertato il pubblico, affermando che ci saranno parecchi colpi di scena nelle ultime puntate di Temptation Island. Tramite un video pubblicato tra le sue Instagram Stories, la collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere che ci saranno degli inaspettati stravolgimenti di situazioni da qui alla fine del programma: probabilmente, però, tutto ciò verrà mostrato nel corso dello speciale del format, durante il quale ci si dedicherà a quanto accaduto ai protagonisti a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni.