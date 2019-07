Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si approfondirà la questione legata al misterioso uomo anziano che si sta aggirando da alcuni giorni nella villa di Marina. In seguito agli ultimi eventi, la Giordano deciderà di installare in casa un sistema di videosorveglianza e sarà proprio attraverso questi filmati, che Marina potrà vedere in volto il misterioso uomo. La Giordano avrà un sussulto nell'osservare il viso dell'anziano poiché (come anticipato dal settimanale Telepiù) riconoscerà in quei lineamenti Arturo, il padre che l'aveva abbandonata quando lei era ancora piccola. Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole relative a questa misteriosa storyline.

L'uomo misterioso

Negli ultimi episodi di Un posto al sole, c'è stato mostrato questo misterioso anziano aggirarsi per la villa di Marina (Nina Soldano), osservando l'atteggiamento del senzatetto si è potuto notare come l'uomo appaia decisamente più spaventato che pericoloso. Al momento non ci sono stati forniti dettagli sulla sua identità, eccezion fatta per un particolare che ha acceso subito la curiosità dei fan. L'uomo, nel suo girovagare per casa, si è mostrato particolarmente interessato a una foto che ritraeva Marina da giovane. Alla luce delle ultime anticipazioni, questo suo atteggiamento sospetto e inquietante avrebbe perfettamente senso.

Marina riconosce suo padre

Marina, resasi conto che un anziano malridotto si aggira per la sua villa, deciderà di installare in casa un servizio di videosorveglianza per poter risolvere questo mistero e sarà grazie all'espediente delle telecamere che la donna potrà finalmente vedere ben in volto il misterioso personaggio. Marina nel vedere il viso dell'uomo sarà sicura di aver riconosciuto Arturo (Massimiliano Iacolucci), il padre che l'aveva abbandonata da piccola e, da questo momento, farà di tutto per rintracciare l'uomo.

Marina invita il senzatetto a casa sua

Convinta di aver ritrovato suo padre, Marina si metterà sulle tracce dell'uomo e dopo qualche giorno sarà contattata da un addetto alla mensa dei poveri che potrebbe avere individuato la persona che sta cercando. A quanto pare il senzatetto si fa chiamare Lucio e non Arturo, ma Marina resterà dell'idea che si tratti di suo padre e deciderà di invitarlo a casa sua per poter stabilire un contatto con lui. Dalle anticipazioni resta aperto ancora il mistero sull'identità dell'uomo, c'è da capire se si tratti effettivamente di suo padre.

Il personaggio è accreditato nei titoli di coda come Arturo Addenzio e non Lucio, mentre il cognome di Marina sarebbe Rezio, tuttavia tali dettagli non confermano né smentiscono l'identità del misterioso personaggio.