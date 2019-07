Anticipazioni Una vita da non perdere, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche contorte dei fratelli Alday. Visto il fallimento totale nelle sue questioni sentimentali e capendo che Blanca non potrà mai essere sua quanto innamorata di Diego, Samuel deciderà di darsi un'altra opportunità in campo lavorativo. Il giovane gioielliere penserà così aprire le gallerie d'arte Alday. Nel frattempo Lucia, intenzionata a non lasciar perdere Samuel, inizierà a corteggiarlo con insistenza.

Trini sarà molto nervosa prima dell'apertura della galleria Alday, come se sentisse che qualcosa andrà storto. Inoltre, l'arrivo di padre Telmo contribuirà a complicare ancora di più le trame della soap opera in onda su Canale 5.

Una Vita: Samuel alla deriva, Liberto e Trini feriti

Il sesto senso di Trini non sbaglierà. Le anticipazioni Una Vita raccontano che Acacias sarà scosso da un grande boato proveniente dall'interno delle gallerie.

Il giorno seguente, i giornali confermeranno che si è trattato di un attacco anarchico e tutto il quartierino si metterà in allarme, temendo altre ritorsioni. I quadri e le opere d'arte andranno in pezzi ma per fortuna nessuno morirà, sebbene Liberto e Trini riportino qualche ferita. Se Liberto si risveglierà in ospedale, la moglie di Ramon rimarrà sotto osservazione. Dopo l'esplosione, Samuel sarà sopraffatto dalla depressione in quanto non avrà più una sua attività nella quale investire e neanche un patrimonio, in quanto gli ultimi suoi risparmi sono stati impiegati per la galleria. A stargli vicino sarà Lucia, che spererà così di conquistare il suo cuore.

Trame puntate spagnole Una Vita: arriva Telmo

Grazie alle serrate indagini della polizia, l'anarchico che ha provocato l'esplosione alla galleria Alday verrà arrestato e gli abitanti di Acacias potranno, almeno per il momento, tirare un sospiro di sollievo. La notizia dell'arresto dell'uomo darà una scossa a Samuel, che sarà così determinato ad andare avanti con i suoi progetti. l'Alday si rivolgerà così a Ramon per chiedergli consigli su come migliorare la sua situazione economica.

Nel frattempo, gli abitanti del tormentato quartierino faranno i conti con l'arrivo di un nuovo personaggio destinato a dare uno scossone alle trame: si tratta di Telmo, il prete che è riuscito a salvare Lucia dall'esplosione nella galleria; chi sarà e che ruolo avrà all'interno della soap?

Lucia nasconde un segreto

La misteriosa Lucia sembrerà conoscere Telmo, in quanto rimarrà senza fiato quando lo vedrà ritratto in uno dei pochi quadri rimasti intatti dopo l'esplosione.

Nel frattempo, Trini inizierà a soffrire di vertigini e strani malesseri, che verranno da lei minimizzati. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che la moglie di Ramon scoprirà molto presto di essere incinta.