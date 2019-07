Andranno in onda questa sera, lunedì 29 luglio, e domani, martedì 30 luglio, le puntate finali di Temptation Island 2019: il pubblico è in attesa di scoprire cosa accadrà alle coppie rimaste in gioco, ma non solo. Infatti, i telespettatori del docu-reality avranno la possibilità di sapere cosa è successo ai protagonisti del programma un mese dopo la fine delle riprese. Secondo quanto si può leggere su Uomini e Donne Magazine, numerosi saranno i colpi di scena perché non tutti i fidanzati hanno confermato le scelte prese durante i falò di confronto.

Il confronto finale per le coppie

Occhi puntati su Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola: se il falò della prima delle tre coppie rimaste in gara è rimasto in sospeso, i telespettatori non sanno ancora nulla sui weekend da sogno degli altri fidanzati che stanno ancora indagando sui loro sentimenti. Non è facile fare pronostici su quali saranno gli esiti finali degli incontri che avverranno dopo 21 giorni d distanza, ma a fare un po' di chiarezza ci hanno pensato gli autori del docu-reality.

"Non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale", ha confessato Raffaella Mennoia a Uomini e Donne Magazine. Questa dichiarazione lascia intendere che fino alla fine i fan del programma resteranno con il fiato sospeso. Ma non è ben chiaro a quali delle coppie l'autrice faccia riferimento. Allo stesso modo, anche Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sottintendono l'imprevedibilità delle immagini che verranno mostrate al pubblico.

"Tutto ciò che il pubblico si aspetta potrebbe non accadere", ha detto il conduttore di Temptation Island, confermando che anche la sesta edizione del programma sui sentimenti continuerà ad interessare il pubblico da casa anche dopo la fine della messa in onda. Inoltre, grande sorpresa per il pubblico di Canale 5 che avrà a disposizione una puntata in più, quella di domani, per poter meglio comprendere quali sentimenti hanno guidato i protagonisti durante tutto il loro percorso.

I percorsi dei protagonisti

Come ogni anno, le sei coppie di fidanzati hanno appassionato con le loro storie il pubblico da casa: è successo di tutto, anche i fidanzati che si professavano molto innamorati della loro metà hanno cercato di vivere a pieno i giorni nel villaggio della Sardegna. Molti sono stati coloro che hanno instaurato un rapporto particolare con uno dei tentatori o delle tentatrici, mettendo in evidenza i dubbi sulle rispettive storie d'amore.

Stasera scopriremo se per le coppie l'amore è finito o se è stato rafforzato da questa esperienza che, in un caso o nell'altro, è servita a tutti per acquisire nuove consapevolezze circa i loro sentimenti. Manca poco alla resa dei conti finale: il fuoco dei falò di confronto finale illuminerà le scelte dei protagonisti e in soli 21 giorni molto potrebbe essere cambiato.