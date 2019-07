Le ultime foto della showgirl argentina non fanno che alimentare il sospetto che Belen Rodriguez sia davvero incinta. Dopo la foto sulla barca alle Baleari in cui il due pezzi di Belen ha svelato un pancino sospetto, sul suo profilo Instagram è comparsa una foto in salopette. Che, secondo alcuni, potrebbe essere un chiaro indizio di gravidanza.

Belen Rodriguez, gli indizi di una presunta seconda gravidanza

L'account instagram di Belen Rodriguez è, in questi giorni, particolarmente generoso di foto e di immagini che ritraggono la bella showgirl in vari momenti della giornata.

Tra questi, non mancano i momenti insieme alla famiglia, particolarmente amati dai followers della moglie di Stefano De Martino. Ultimamente, due immagini in particolare hanno contribuito ad infoltire il Gossip sulla presunta seconda gravidanza di Belen. La prima è stata una foto di famiglia in bianco e nero, in cui Belen e il piccolo Santiago sono stati ritratti in un amorevole abbraccio di Stefano di Martino.

Molti followers hanno subito ricondotto questa dimostrazione d'affetto con l'attesa di un nuovo bebè.

Ad avvalorare i rumors della seconda gravidanza ci ha pensato il giornale Gente. Secondo il magazine, il malore che ha costretto la showgirl a saltare le prove di Tu si que Vales! sarebbe un evidente indizio di gravidanza. L'ultima foto in grado di incendiare i sospetti, infine, è arrivata a stretto giro di posta rispetto alla precedente. Nell'immagine compaiono Stefano, il piccolo Santiago e Belen, vestita con una salopette in jeans.

Secondo i rumors, Belen Rodriguez sarebbe incinta per la seconda volta

Una salopette che desterebbe qualche sospetto. Nei giorni scorsi, Belen era stata fotografata alle Baleari a bordo di uno yacht. Capelli raccolti in una coda di cavallo, bikini striminzito e un pancino leggermente gonfio, come da foto riportate dal magazine Controcopertina.

Adesso, il bikini avrebbe lasciato il posto alla salopette.

Capo d'abbigliamento che sarebbe molto usato dalle donne in stato interessante perché comodo, largo sulla pancia e con le bretelle regolabili. In più, sarebbe perfetto per camuffare le prime settimane di dolce attesa.

Sul profilo Instagram della showgirl dove è stata pubblicata la foto, qualche follower azzarda l'ipotesi di gravidanza numero 2 chiedendo conferma a Belen. La quale, però, al momento tace e fa parlare le sue immagini.

Le speculazioni sulla sua seconda gravidanza sono iniziate da quando lo stesso Stefano ha detto di desiderare un altro bambino. La speranza è nel destino per il conduttore partenopeo: chissà che il dato sia davvero reale e possa regalare presto un fratellino o una sorellina a Santiago.