Le vicende dello sceneggiato iberico Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda, sulla rete ammiraglia Mediaset, la penultima settimana del mese di luglio, raccontano che Blanca Dicenta finalmente recupererà la voglia di vivere, ma soprattutto tornerà in sé. La moglie di Samuel Alday, quando Diego le consegnerà il ciondolo chiama angeli che ha ritrovato nel convento di Santa Maria del Monte, verrà a conoscenza che suo figlio è vivo.

Pubblicità

Pubblicità

La domestica Carmen invece, dopo aver tradito Ursula facendo sapere al maggiore degli Alday come poter ritrovare Moises, pagherà il gesto a caro prezzo, perché la sua padrona la farà ferire per aver fatto la spia.

Carmen verrà aggredita, Flora difenderà Paquito

Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019, Samuel e Diego faranno sapere a Felipe e Leonor che Moises è vivo.

Pubblicità

Intanto il colonnello Arturo apprenderà dall’oculista di poter essere operato alla cataratta soltanto quando perderà del tutto la vista. Dopo aver ricevuto la sconcertante notizia, il padre di Elvira deciderà di non mettere al corrente Silvia della sua malattia. Nel frattempo Inigo, dopo essere venuto a conoscenza che Flora ha baciato Paquito, avrà il timore che questo gesto possa causargli dei problemi alla cioccolateria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Samuel riuscirà a convincere la moglie Blanca ad attendere ancora qualche giorno prima di rinchiudersi in convento.

La falsa devota Cristina, intanto, si rifiuterà di manipolare il Valverde Senior. Ursula, sicura che a far avere la pista per ritrovare il figlio a Diego sia stata Carmen, gliela farà pagare facendola ferire a una mano da un malvivente nel corso della notte. L’investigatore Riera, non appena scoprirà ciò che è accaduto alla domestica, prometterà di vendicarsi della Dicenta.

Successivamente Servante darà un consiglio a Paquito per non perdere il suo lavoro, visto che lo inviterà a far sapere a tutti gli abitanti che a baciarlo è stata Flora.

Il vigilante a gran sorpresa non avrà nessuna intenzione di mettere in cattiva luce la pasticciera. Riera proporrà a Diego di essere disposto ad aiutarlo a ritrovare Moises, ma in cambio dovrà allearsi insieme a lui contro Ursula.

Pubblicità

La Novoa, non appena Leonor la metterà alle strette, confesserà alla scrittrice di essere stata corrotta dalla Dicenta. Nel contempo Esteben, dopo aver appreso che un suo amico è deceduto nelle Filippine per colpa della tubercolosi, troverà conforto tra le braccia di Silvia; purtroppo Ursula assisterà a questo avvicinamento senza farsi scoprire. In seguito, non appena quest’ultima minaccerà di far licenziare Paquito per aver fatto delle avance a una donna sposata, Flora prenderà le difese del sorvegliante assumendosi le sue responsabilità.

Blanca si alleerà con Diego, Inigo smaschererà Pena

La figlia di Rosina, tramite una registrazione, farà apprendere all’intero quartiere che Cristina ha raccontato tante menzogne alle signore su richiesta di Ursula, per fargli svelare i loro segreti. Flora, dopo essersi introdotta nella camera di Pena, scoprirà che l’uomo conserva numerose foto di Inigo. Nel frattempo Samuel riuscirà a convincere la moglie ad ascoltare ciò che ha da dirle Diego. Quest’ultimo dimostrerà alla cognata che il loro bambino è vivo, facendole vedere il richiamo degli angeli. A quel punto Blanca si alleerà con Diego per smascherare una volta per tutte sua madre, colpevole di aver rapito suo figlio.

Pena, dopo aver sorpreso Flora rovistare tra i suoi effetti personali, le confesserà di amarla. Arturo quando Ursula gli dirà di aver visto Silvia e Esteban abbracciati per le strade di Acacias 38, manderà via dalla sua dimora la dark lady e si arrabbierà con la sua amata. L’anziana Dicenta apprenderà che Blanca e Diego non sono andati dai Vilaroz come le hanno fatto credere. Samuel si prenderà gioco della matrigna rivelandole di aver fatto l’amore con la moglie in una pensione. Arturo si rifiuterà di trasferirsi in Italia con Silvia a causa dei suoi problemi agli occhi.

La Reyes riceverà il consenso dal suo promesso sposo per lasciare il quartiere iberico con Esteban. Intanto le erbe di Jacinto avranno un effetto negativo, visto che i domestici inizieranno ad avere delle allucinazioni. Agustina scoprirà che il suo padrone Arturo sta per diventare cieco, invece Inigo verrà a conoscenza che Pena ha finto di aver perso la memoria. Per concludere Blanca, dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 con l’intento di scoprire dove si trova il frutto del suo sangue, sarà sul punto di aggredire la madre.