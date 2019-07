Sono state svelate le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, scritta e ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de Il Segreto. Le trame riportate qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda dal 15 al 20 luglio. Si segnala che le puntate di Una Vita andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì e su Rete 4 il sabato sera in prima serata a partire dalle 21:25 circa.

Questa settimana sarà dedicato ampio spazio alle manipolazioni continue di Cristina Novoa, alle indagini di Diego per ritrovare il figlio di Blanca e alla malattia di Arturo.

Flora confessa a Pena di averlo avvelenato per errore

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Blanca non riuscirà a convincersi che Moises possa essere ancora vivo e deciderà di entrare in convento. Flora confesserà a Pena di averlo avvelenato per sbaglio.

Agustina aiuterà Arturo con i suoi problemi di vista. Cristina eseguirà gli ordini di Ursula e manipolerà Susana, Celia e Carmen. Riera cercherà di riavvicinarsi a Carmen, raccontandole alcuni particolari inediti sulla vita della Dicenta. Samuel chiederà a Diego di aiutarlo a portare Blanca in una clinica e il giovane accetterà. Arturo verrà a sapere dal dottor Quiles che soffre di cataratta, malattia che lo condurrà alla cecità.

Cristina colpevolizzerà Rosina per aver sposato troppo in fretta Liberto, dimenticandosi completamente di Maximiliano. Felipe si renderà conto che Cristina sta manipolando tanta gente. Carmen racconterà a Diego che Ursula frequenta spesso un convento, che viene utilizzato anche come orfanotrofio.

Diego si reca al convento

Sentendosi in colpa per tutte le bugie proferite, Cristina deciderà di raccontare tutta la verità a Blanca.

Liberto capirà che gli strani comportamenti di Susana e Rosina sono dovuti alle manipolazioni di Cristina. Flora si convincerà di essere innamorata di Paquito. Diego si recherà con Samuel al convento frequentato da Ursula e lì troverà il 'chiama angeli' che lui e Blanca avevano preparato per il loro bambino. Essendo stata più volte rifiutata da Arturo, Silvia si avvicinerà moltissimo ad Esteban. Approfittando dell'assenza dei Palacios, Servante inviterà nella loro casa tutti i domestici che conosce per organizzare delle riunioni.

Alla Deliciosa, Leonor farà sentire a tutti una registrazione in cui Cristina ammette di aver manipolato molte persone su richiesta di Ursula. A calle Acacias si diffonderà velocemente la notizia del bacio che Flora ha dato a Paquito. Diego racconterà a Felipe che il bambino di Blanca è ancora vivo ed è sotto le grinfie di Ursula. Quest'ultima, nel frattempo, scoprirà che è stata Carrmen ad indicare a Diego il convento dove trovare il bambino e mediterà di vendicarsi.