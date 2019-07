Questa sera 16 luglio 2019 andrà in onda la seconda puntata della sesta stagione di Chicago Fire. La famosa serie è molto amata sia all'estero che in Italia e basa la sua trama su una squadra di vigili del fuoco del posto che cercano di risolvere i problemi del popolo in relazione alla loro professione. Le missioni della squadra si intrecceranno anche con le loro vite private e questo rende la serie ancora più avvincente.

Gli appassionati del film che per un qualsiasi impegno non potranno vedere la messa in onda delle 21:10 circa, potranno vedere la replica in streaming sulla piattaforma Mediaset.

Chicago Fire 6^ stagione, la replica visibile su MediasetPlay

In molti gli amanti della Serie TV che questa sera debutterà con la seconda puntata della sesta stagione. In particolar modo, ad essere trasmessi saranno gli episodi 4, 5 e 6.

Ogni puntata messa in onda sarà infatti formata da tre episodi: i telespettatori potranno decidere di visionare tutti gli episodi in qualsiasi momento lo ritengo opportuno attraverso la piattaforma di MediasetPlay, un servizio offerto dall'ente televisivo in questione per tutti coloro che si trovassero impossibilitati ad assistere in diretta alla puntate o per chi semplicemente volesse rivederle per una seconda volta.

Da precisare che la piattaforma è disponibile per tutti in maniera gratuita. L'unica cosa che verrà richiesta al momento della visione del film è una piccola iscrizione che darà libero accesso al sito.

Spoiler Chicago Fire episodi 4, 5 e 6

I tre episodi che andranno in onda questa sera si intitoleranno rispettivamente "Punto di rottura", "Patto col diavolo" e " Il trasferimento". Nel primo episodio, Dawson si accorgerà che del cemento sta per cedere dal parcheggio e questo crollerà infatti solo dopo pochissimi minuti.

Casey, che nel frattempo è stato promosso a capitano, si sentirà sommerso dalle nuove responsabilità a cui dovrà adempiere nel suo importante ruolo. Nel corso del quinto episodio, Casey e Severide avranno un diverbio per via di una visione diversa sul modo di poter salvare un ragazzo rimasto intrappolato. Ben presto il capitano capirà di doversi dar da fare da solo.

Kidd e Hope avranno una discussione accesa per via dello stipendio: il litigio finirà per essere molto violento.

Nell'ultimo episodio della puntata del 16 luglio, a Stella verrà comunicato di un trasferimento all'interno dell'Ufficio Pubbliche Relazioni. Casey e Herrmann cercheranno di scoprire i veri motivi del trasferimento e pensano che la donna possa essere stata incastrata da qualcuno. Dawson e Brett risponderanno ad una chiamata che annuncerà la presenza di una persona pugnalata e presto i due scopriranno che si tratta di Ramon.