Gli spoiler della nota soap opera turca Bitter Sweet (titolo originale Dolunay) riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate Hakan Onder (Necip Memili) scoprirà che la moglie Demet (Alara Bozbey) ha abortito di nascosto.

Deniz, intanto, farà recapitare a Ferit la penna usb che dimostrerà che Asuman è la responsabile della foto del documento che ha permesso ai coniugi Onder di ottenere l'affidamento di Bulut.

L'obiettivo del fratello di Demet sarà quello di allontanare Nazli e Ferit. Quest'ultimo intanto apprenderà che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep era stata sabotata.

Hakan scopre dell'interruzione di gravidanza di Demet

Negli episodi di Bitter Sweet attesi per la fine di luglio, Ferit deciderà di non rivelare a nessuno di aver ricevuto le informazioni da Deniz. Di conseguenza Asuman, convinta di essere stata "tradita" da Demet, per vendicarsi invierà a Hakan il referto medico che dimostra che la moglie ha abortito senza avvisarlo.

L'imprenditore a questo punto perderà la pazienza e comincerà ad inveire contro la consorte, cominciando anche a rompere alcuni oggetti in casa.

Bulut, spaventato dalle urla, chiamerà Nazli chiedendole di raggiungerlo al più presto a casa degli zii. Anche se sarà impegnata con il lavoro al ristorante, la cuoca deciderà comunque di correre in aiuto del bambino.

Ferit porta via Bulut dalla casa di Hakan

Ferit scoprirà insieme a Deniz che l'auto sulla quale viaggiavano Zeynep e Demir è stata manomessa.

A questo punto l'uomo d'affari sarà sempre più convinto del coinvolgimento di Hakan nella morte dei genitori di Bulut e si recherà a casa sua. Una volta giunto sul posto, si ritroverà nel bel mezzo della violenta discussione tra i coniugi Onder e riuscirà ad intervenire per evitare che Hakan possa fare del male alla moglie.

Proprio in quest'occasione Aslan accuserà apertamente il rivale di aver causato la morte di Demir e Zeynep, ma l'uomo immediatamente proclamerà la sua innocenza.

Il ricco manager, non credendo affatto alle parole del suo interlocutore, deciderà di portare via con sé Bulut.

Hakan giurerà alla moglie di non essere colpevole del decesso del fratello e della cognata, ma durante il confronto con Demet non esiterà a minacciarla, sfiorandole il volto con un tagliacarte e costringendola di fatto a dirgli che l'ama. Nel frattempo Ferit sarà sempre più deciso nell'agire per vie legali nei confronti di Onder, ma prima dovrà procurarsi delle prove schiaccianti contro di lui.

Intanto il marito di Demet non si rassegnerà all'idea di essere stato scoperto e, insieme al fidato Bekir, cercherà di scoprire se Demir aveva dei nemici che sarebbero potuti arrivare a togliere la vita a lui e alla moglie.