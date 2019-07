Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, lunedì 1° luglio 2019, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della seconda puntata di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Su Rai 1, invece, è stata riproposta la pellicola 'sempreverde' Pretty Woman con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, ormai diventato un vero e proprio cult della programmazione della rete ammiraglia Rai.

Temptation Island stravince la gara degli ascolti di lunedì 1° luglio con il 22.40% di share

Ad avere la meglio nella sfida degli ascolti di questo lunedì 1° luglio è stato il reality show Temptation Island che ha conquistato una media di oltre 3.7 milioni di spettatori arrivando a toccare il 22.40% di share. Nel corso della puntata di ieri, il programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, ha registrato picchi di oltre 4,5 milioni di spettatori arrivando a toccare il 27% di share.

Grandissimo successo per Temptation Island anche sul fronte social: l'hashtag ufficiale del reality show ha conquistato la prima posizione della classifica dei trend topic della serata, confermandosi così il grandissimo successo su una fetta di pubblico di giovani e giovanissimi che ormai rinuncia all'uscita del lunedì sera per seguire il reality show di Canale 5.

Ottimo ascolto anche per l'ennesima replica del film Pretty Woman che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto un ascolto medio di ben 3.3 milioni di spettatori raggiungendo il 17.40% di share.

Insomma una serata decisamente positiva sia per l'ammiraglia Mediaset che per quella Rai, visto che nonostante il caldo record di questi giorni, ben 7 milioni di spettatori hanno seguito le proposte del lunedì delle due reti.

Calano gli ascolti di Prima dell'alba con Salvo Sottile in prime time

Sempre in prime time, calano gli ascolti degli speciali di Prima dell'alba con Salvo Sottile: la puntata di ieri sera ha conquistato una media di 715 mila spettatori fermandosi al 3.60% di share.

Su Rete 4, invece, il talk show politico Quarta Repubblica arriva a toccare la soglia del milione di spettatori con il 6.70% di share.

In daytime, ascolti ancora sottotono per la trasmissione Io e Te condotta da Pierluigi Diaco su Rai 1: la puntata di ieri pomeriggio è stata vista da una media di 1.1 milioni di spettatori, fermandosi al 9.70%. A seguire, poi, la nuova puntata de La vita in diretta estate con Lisa Marzoli e Beppe Convertini ha conquistato un ascolto netto di circa 1.4 milioni di telespettatori con il 15.40% di share.

UnoMattina, invece, conquista una media del 18% di share.