Tra i personaggi della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, oltre alla coppia formata dai due protagonisti, Nazli e Ferit, c'è anche quella costituita da Fatos ed Engin. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 la stilista, l'amico di Aslan e Tarik daranno vita ad un vero e proprio triangolo amoroso.

In particolare, l'autista finalmente uscirà allo scoperto, non riuscendo a tenere a freno la sua gelosia quando la coinquilina di Nazli Piran gli dirà di aver accettato la proposta di matrimonio di Engin.

Il dipendente della Pusula Holding reagirà in malo modo e, dopo aver manifestato la sua contrarietà alla decisione presa da Fatos, la saluterà frettolosamente e la lascerà da sola dinanzi al ristorante della giovane cuoca senza darle ulteriori spiegazioni.

Engin deciso a sposarsi, Fatos non prova più nulla per il fidanzato

Le anticipazioni delle prossime puntate della telenovela Bitter Sweet riportano che ci saranno dei cambiamenti nel rapporto tra Fatos ed Engin.

Finora sono andati in onda gli episodi nei quali, pur avendo scoperto che in realtà la giovane non è mai stata una stilista di un'importante casa di moda, il socio di Ferit ha comunque deciso di perdonare la ragazza e di intraprendere una relazione sentimentale con lei.

Tra qualche settimana però, la coinquilina di Nazli comincerà a riflettere sulla sua vita amorosa, dando l'impressione di voler scrivere la parola fine alla sua storia con Engin.

L'imprenditore invece sarà seriamente intenzionato a programmare un futuro con la fidanzata, pensando anche di metter su famiglia insieme a lei. Invece Fatos, parlando con Tarik, gli confesserà che ormai considera l'attuale partner soltanto come un amico.

Fatos decide di convolare a nozze con Engin, Tarik deluso

L'autista della Pusula Holding continuerà a nutrire dei sentimenti profondi verso la stilista, ma nonostante ciò non riuscirà a dichiararsi a lei.

E così, se da un lato Fatos non sospetterà nemmeno lontanamente che Tarik si sia preso una cotta per lei, dall'altro Engin non saprà che la fidanzata ha intenzione di lasciarlo.

La coinquilina di Nazli finalmente deciderà di essere sincera con il partner, e vorrà approfittare di una cena per comunicargli che ormai non prova più nulla per lui. Tuttavia la situazione muterà drasticamente nel momento in cui il socio di Aslan chiederà alla compagna di diventare sua moglie, regalandole un bellissimo anello.

A questo punto Fatos non avrà il coraggio di rifiutare e, di conseguenza, accetterà l'inattesa proposta di nozze di Engin.

In un secondo momento, Fatos metterà al corrente Tarik della sorprendente novità: l'autista, convinto che la donna che ama avrebbe lasciato Engin, deluso da questo repentino cambiamento, non riuscirà a nascondere la sua rabbia, reagendo in maniera brusca.