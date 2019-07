Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda su Canale 5 da oggi lunedì 15 luglio a venerdì 19, raccontano di tradimenti e nuovi amori. Brooke Logan, stranamente dalla parte di Bill nell’odissea per la custodia legale di Will, si troverà in una situazione decisamente imbarazzante che, tuttavia, la destabilizzerà. Ridge, all’oscuro di tutto, sarà alle prese con la difficile gestione della Forrester Creation, che non sta attraversando un periodo roseo.

Pubblicità

Pubblicità

Ne è una dimostrazione il fatto che Ridge abbia dovuto sacrificare la collezione di Hope, puntando tutto sul lavoro di Steffy. Nelle puntate settimanali di Beautiful, Thorne e Katie si fidanzeranno ufficialmente, con grande gioia di Ridge. Brooke però non sarà dello stesso avviso e non perderà tempo per esprimere il suo disappunto alla sorella.

Beautiful: Brooke contro Katie

Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana, Emma e Xander avranno un chiarimento.

Pubblicità

la stagista non vuole affrettare i tempi nella loro relazione e ringrazierà il ragazzo per non essere stato troppo insistente. I due, dopo un lungo abbraccio, capiranno di essere molto legati. Inaspettatamente, Brooke continuerà ad essere dalla parte di Bill Spencer, pronto ad avere la custodia di Will. La Logan si recherà a casa di Katie, intimandole di lasciar perdere la custodia esclusiva del piccolo. Brooke le ricorderà quanto Bill sia potente e invincibile. Inutile dire che Katie si sentirà sola ed abbandonata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Beautiful: Bill e Brooke si baciano

Brooke, dopo aver salutato una confusa Katie, si recherà da Bill per informarlo degli ultimi movimenti riguardo la custodia legale del bimbo. La Logan dirà allo Spencer di non essere riuscita a convincere i Katie a lasciar perdere la battaglia legale. Bill sarà molto commosso e sorpreso dal fatto che Brooke, nonostante tutto, stia dalla sua parte tradendo la fiducia di Ridge. Spinto da una irrefrenabile passione, Bill stringerà tra le sue braccia Brooke le darà un bacio passionale. La Logan certo non lo respingerà.

Katie e Thorne si fidanzano ufficialmente

La Logan, alquanto scombussolata, prometterà a Bill che sarà sempre al suo fianco e lo aiuterà in questo difficile percorso contro Katie. Justin vedrà l'intera scena e ne rimarrà sconvolto, temendo che Brooke possa confessare a Ridge quanto successo con Bill. Se il Forrester venisse a conoscenza di questa inaspettata verità, per lo Spencer sarebbero guai.

Pubblicità

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio, Katie e Thorne si fidanzerranno ufficialmente. La notizia correrà veloce e Ridge ne sarà molto contento, vedendo Katie finalmente felice. Brooke invece non sembrerà apprezzare la cosa.