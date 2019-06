Nelle puntate di Beautiful precedenti, Hope e Liam sono stati protagonisti di un drammatico episodio. Hope, dopo aver avuto delle perdite, è corsa dalla ginecologa per una visita di controllo. La dottoressa si è allarmata nel non sentire il battito del piccino ma, fortunatamente, tutto si è risolto solo con un grande spavento. Nel frattempo Thorne ha promesso a Katie di starle vicino durante il difficile e tortuoso percorso per la richiesta della custodia esclusiva di Will.

Pubblicità

Pubblicità

Steffy è invece parsa sofferente nel vedere quanto Liam sia innamorato di Hope, nonostante in un primo momento lo abbia addirittura spinto tra le sue braccia. Il malcontento di Steffy esploderà nelle puntate di Beautiful in onda dall’1 al 5 luglio su Canale 5.

Beautiful: Steffy vuole eliminare dai giochi Hope

Nella puntata di Beautiful che vedremo in onda su Canale 5 il 1 luglio 2019, Steffy e Hope avranno una accesa discussione. Nei precedenti episodi della soap opera americana, Ridge è stato costretto a scegliere tra una delle due collezioni di Steffy ed Hope, in quanto ha dovuto ridimensionare l'azienda.

Pubblicità

La giovane Forrester, mossa dal risentimento e dalla gelosia, chiederà alla rivale Hope di rinunciare alla sua collezione. Steffy farà leva sul fatto che Hope le già ‘rubato’ suo marito Liam.

La caparbia Hope non intende però acconsentire alla richiesta della Forrester che, di conseguenza, si rivolgerà a suo padre Ridge, con la speranza che riesca ad aiutarla. Nel frattempo, Brooke sorprenderà il marito, dopo aver detto a Bill di essere disponibile ad aiutarlo a non perdere la custodia del piccolo Will.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Brooke, in un secondo momento, si mostrerà un poco titubante, consapevole che si dovrà mettere contro la sorella Katie e, probabilmente, anche contro suo marito Ridge, dal momento che non ho mistero che il Forrester e il magnate della Spencer siano acerrimi nemici da anni.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge sceglie Steffy

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Ridge accoglierà di buon grado la richiesta della figlia e sceglierà la sua collezione ‘Intimates’ a discapito invece della ‘Hope for the future’.

La decisione di Ridge lo metterà in contrasto con Hope, certa che Steffy l’abbia fatta fuori solamente perché è la figlia del principale azionista della Forrester Creations.

Ridge tra due fuochi

Non sarà facile per Ridge reggere la situazione. Se da una parte avrà l’eterna gratitudine di Steffy, dall’altra dovrà vedersela con la rabbia di Brooke. Nella puntata della soap in onda venerdì 5 luglio, una sicura Hope si mostrerà decisa a non cedere alla richiesta di Steffy di rinunciare a tutta la sua collezione.

Pubblicità

La giovane si sfogherà con sua madre Brooke, che di certo non la farà passare liscia a Ridge, come annunciano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dall’1 al 5 luglio su Canale 5.