Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta in Italia il 4 giugno 1990 su Rai Due. Nelle nuove puntate in onda in America Douglas tradirà il padre, Thomas Forrester, quando svelerà a Hope Logan e Liam Spencer che Beth è in realtà viva.

Beautiful: Liam indaga su Flo e Thomas

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda in America a fine luglio- inizio agosto annunciano che Douglas farà una clamorosa rivelazione su Beth a Liam e Hope.

Tutto avrà inizio esattamente quando il figlio di Bill ascolterà una conversazione scottante tra Flo e Thomas sull'adozione di Phoebe. In questo frangente la Fulton apparirà molto turbata dall'aria minacciosa del Forrester tanto da mettere una pulce nell'orecchio allo Spencer. Proprio quest'ultimo inizierà ad indagare al punto di chiedere aiuto al fratello, Wyatt, che ha deciso di interrogare la fidanzata.

Nell'occasione Flo ammetterà di essere molto turbata tanto da avere intenzione di tornare a Las Vegas lasciando sul vago i motivi di tale comportamento. La donna, infatti, sarà preda di gravi sensi di colpa per non aver impedito alla cugina di sposare il diabolico figlio di Ridge.

Douglas dice ad Hope che Beth è viva

Le trame di Beautiful, in onda attualmente in America su Cbs, rivelano che Flo, sconvolta, deciderà di tenere per sé il doloroso segreto riguardante la presunta morte di Beth dietro suggerimento anche di Shauna.

Se la Fulton non riuscirà a far aprire gli occhi ad Hope (Annika Noelle) ecco arrivare un grosso colpo di scena. In particolare Douglas rivelerà alla Logan che Beth è in realtà viva durante un incontro alla casa sulla scogliera insieme a Liam e le cuginette. Ebbene sì, il figlio di Thomas informerà la nuova mamma che la bambina che credeva morta è in realtà viva e vegeta. Una rivelazione che sconvolgerà la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) che chiederà spiegazioni al bambino. Quest'ultimo, a questo punto, le confermerà che sua figlia è ancora viva.

Lo Spencer interroga il figlio di Thomas

La Logan triste, ma anche fuori di sé, fuggirà dalla stanza pregando lo Spencer di farlo smettere. Qui il figlio di Bill comincerà a fare delle domande a Douglas che arriveranno ad una clamorosa svolta. Il ragazzino, infatti, dimostrerà di sapere dove si trova Beth. Nel frattempo alla casa sul lago arriveranno Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e suo fratello Thomas.

Il Forrester, a questo punto, esploderà contro suo figlio, intimandogli di stare zitto. Una scena alla quale assisterà Liam che resterà al quanto sbigottito per l'accaduto. Infine padre e figlio saliranno in auto dove ad aspettarli troveranno la figlia di Brooke sconvolta dopo tale rivelazione.