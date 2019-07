Clamoroso colpo di scena arriva dalle puntate americane di Beautiful in onda nelle prossime settimane in America. Gli spoiler annunciano che i fan non dovranno attendere molto per scoprire la verità sullo scambio di culla. Flo Fulton, infatti, accetterà di raccontare la verità sulla piccola Beth a Liam e Wyatt Spencer dopo aver capito di aver fatto soffrire troppa gente.

Beautiful: Liam indaga sull'adozione di Phoebe

Le anticipazioni americane di Beautiful si soffermano sul mistero relativo alla presunta morte di Beth.

Nel dettaglio Liam e Wyatt scopriranno che la bambina adottata da Steffy non è altro che la figlia di Hope. Tutto avrà inizio quando lo Spencer ascolterà una conversazione tra Thomas e Flo nel corso della quale faranno intuire di nascondere un segreto. Di conseguenza l'uomo inizierà a fare delle indagini che avranno delle ripercussioni sull'ex moglie e sulle nozze con il figlio di Ridge. Liam approfitterà della sua abilità con il computer per fare delle indagini approfondite sulla frettolosa adozione di Steffy.

Una lavoro meticoloso che non passerà inosservato al Forrester che temerà da un momento altro di veder crollare il suo piano. Il diabolico figlio di Ridge, a questo punto, deciderà di ricorrere alle maniere forti.

Thomas deluso dal comportamento di Hope

Le trame di Beautiful, in onda prossimamente in Italia, svelano che il figlio di Taylor proporrà ad Hope di partire per il viaggio di nozze. Ma la Logan non apparirà molto entusiasta dell'idea del nuovo marito tanto da far innervosire parecchio il neo-sposo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Thomas, inoltre, apparirà molto contrariato quando quest'ultima rifiuterà di consumare la prima notte di nozze. Per tale ragione deciderà di utilizzare il regalo avuto dall'amico Vinny che gli aveva procurato delle sostanze stupefacenti per abbassare la capacità di reazione della moglie.

Flo confessa a Liam e Wyatt la verità su Beth

Allo stesso tempo la Fulton scoprirà il passato torbido di Thomas tanto da temere che possa succedere qualcosa di grave ad Hope.

La donna, ormai con le spalle al muro, confesserà la verità sullo scambio di culla a Wyatt. Peccato che l'iniziativa della donna sia fermata da Liam che l'accuserà di aver raccontato tantissime bugie a riguardo. A questo punto a Flo non resterà altro che vuotare il sacco. In particolare confesserà ai fratelli Spencer che Beth è in realtà viva. Una confessione che sconvolgerà il figlio di Bill che non riuscirà a mantenere la calma.

Anche Wyatt resterà senza parole dopo aver ascoltato quanto riferito dalla fidanzata. Possiamo svelare che la rivelazione riunirà una madre disperata alla figlia ed allo stesso tempo provocherà un dolore fortissimo a Steffy che l'aveva adottata.