Torna lo spazio dedicato a Beautiful, lo sceneggiato americano che da decenni intrattiene i telespettatori italiani. Nelle puntate americane in onda a luglio su Cbs Liam Spencer comincerà ad avere delle perplessità sull'adozione di Phoebe dopo aver ascoltato per casa una confessione di Thomas Forrester e Flo Logan.

Beautiful: Steffy adotta Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane attualmente in onda su Cbs, annunciano che la verità su Phoebe è sempre più vicina.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare Liam (Scott Clifton) ascolterà una chiacchierata tra Flo Logan e Thomas dove capirà qualcosa che non torna nell'adozione fatta da Steffy, l'ex moglie. Come abbiamo visto la Forrester adotterà inconsapevolmente la figlia di Hope e dello Spencer dandole il nome di Phoebe, in memoria di sua sorella morta in tragiche circostanze. Flo, invece, è la ragazza che aiuterà il dottor Reese a dare in adozione la neonata, spacciandosi per la madre naturale, per racimolare dei soldi utili per ripianare i suoi debiti.

Pubblicità

Flo vuole raccontare la verità a Hope

Flo tenterà più volte di raccontare tutto ad Hope, dopo aver capito di essere sua cugina, in quanto figlia dello sfortunato Storm. Di conseguenza sarà la persona più coinvolta dal segreto riguardante la piccola Beth. Ma ecco che il mistero potrebbe avere le ore contate, tanto da mettere lo Spencer davanti ad una verità sconcertante.

La verità su Phoebe è vicina

Le trame americane di Beautiful rivelano che la verità su Phoebe verrà senz'altro a galla nel corso delle puntate in onda negli Stati Uniti nelle prossime settimane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Un mistero che destabilizzerà emotivamente Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che ha adottato inconsapevolmente la bambina. La Forrester, infatti, sarà costretta a dire addio alla piccola dopo averla accolta come una seconda figlia e compagna di giochi per Kelly.

Liam indaga su Flo e Thomas

Dall'altro canto Liam comincerà ad avere sempre più sospetti tanto da iniziare delle indagini personali. Lo Spencer, infatti, domanderà all'ex moglie dettagli della strana adozione.

Inoltre il figlio di Bill avrà dei forti sospetti su Phoebe, quando ascolterà di nascosto una conversazione tra Flo e Thomas. A tal proposito l'ex marito di Hope comincerà ad indagare sul passato della figlia di Storm mentre la Logan sarà sempre più convinta a diventare la moglie di Thomas per far da madre a Douglas, disperato per la morte di Caroline. Il fratello di Wyatt (Darin Brooks) riuscirà a scoprire che Beth non è morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina?

Pubblicità

Si ricorda ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e America.