Belen Rodriguez dopo un periodo di vacanza nell'isola di Ibiza assieme al marito Stefano De Martino ed il figlio Santiago, è tornata alla vita di tutti i giorni tra i vari impegni di lavoro. La modella argentina dopo l'esperienza al timone di Colorado, è stata riconfermata alla conduzione di Tu si que Vales.

La showgirl mentre era intenta nella prima registrazione del programma di Canale 5, ha avuto un malore.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la più grande di casa Rodriguez sarebbe incinta per la seconda volta. Sul noto rotocalco si legge: "A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore..."

In poco tempo dopo aver sparso la voce del malessere, tutti i fan si sono preoccupati per la loro beniamina.

In merito ad una presunta gravidanza, non è una novità che la coppia Rodriguez-De Martino abbia confessato di voler allargare la famiglia.

L'idea di voler regalare un fratellino o una sorellina al primogenito di casa, sembra essere sempre più viva. In un'intervista lo stesso Stefano aveva riferito di aver avviato i lavori in corso.

Stefano e Belen da quando si sono ritrovati sono intenzionati a non lasciarsi più. I due più volte hanno mostrato l'intesa ritrovata e non si sono risparmiarti a delle effusioni romantiche in pubblico.

Se i due coniugi diventeranno genitori per la seconda volta non possiamo saperlo, bisognerà attendere le dichiarazioni ufficiali dei due diretti interessati. L'unica cosa sicura di questa coppia ritrovata è che presto convoleranno di nuovo a nozze per suggellare il loro amore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

De Martino-Rodriguez: la foto di famiglia conquista i fan

La ritrovata unione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan. Nei giorni scorsi la showgirl argentina ha postato su Instagram una foto di famiglia, che in poche ore ha fatto un vero e proprio boom di like. Belen, Stefano e Santiago compaiono sulle scale del loro yacht tutti e tre abbracciati: De Martino abbraccia teneramente sua moglie, mentre la Rodriguez ad occhi chiusi tiene tra le sue braccia il primogenito di casa. Il quadretto di famiglia ha conquistato tutti i follower, compresi i più scettici.

Belen nel mirino degli hater

Belen Rodriguez ha sempre diviso l'opinione pubblica. Se molti dei suoi follower l'apprezzano per la sua genuinità, altri spesso si scagliano contro di lei. Questa volta nei confronti della conduttrice argentina è stata sollevata l'accusa di postare di nuovo tutta la sua vita sui social. Belen infatti, in passato aveva riferito di non voler più mettere in piazza alcuni eventi della sua vita privata.

La sua felicità ritrovata grazie alla complicità del marito, la sta portando di nuovo a tornare suoi suoi passi: Belen sembra non poter fare più a meno di pubblicare la sua quotidianità.