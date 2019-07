Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno un nuovo yacht che si chiama Santiago, come il loro unico figlio, ed è ormeggiato a Capri. Uno spettacolo d'ingegneria ed estetica, un mezzo nautico con cui divertirsi per tutta l'estate in compagnia del figlioletto e dei loro amici.

'Santiago', il nuovo yacht di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Non si sa quanto sia costato il nuovo yacht di Belen e Stefano, che in queste ore è ormeggiato a Capri.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la vacanza a Ibiza, la rinata coppia ha scelto di dirigersi verso il mare della terra natia di De Martino.

La showgirl argentina e il ballerino partenopeo hanno optato per uno dei gioielli del mare italiano, la splendida Capri. Meta del turismo VIP e del jet set internazionale, Capri rappresenta per Stefano un ritorno alle origini.

Il nuovo yacht di Belen è stato fotografato in queste ultime ore al largo della costa caprese ed è stata la stessa showgirl a divulgare le prime foto dell'imbarcazione, nuova di zecca, sulle Storie del suo profilo Instagram.

Pubblicità

Nello specifico si tratta di uno yacht dal sapore rétro, con inserti in legno di teak, interni chiari e stile coloniale. A poppa campeggia il nome Santiago scritto in un carattere lucido ed elegante.

Festa con gli amici sul nuovo yacht Santiago

Per celebrare il loro rinnovato amore, Belen e Stefano hanno scelto d'invitare sul nuovo yacht alcuni amici intimi e di vecchia data.

Dopo una giornata trascorsa tra le onde del mare cristallino della costa caprese, la serata è proseguita con una piccola festa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Si è conclusa con un insolito quadretto: tutti a pulire, Stefano in testa, tranne Belen che si è divertita a riprendere la scena con il cellulare.

Sullo yacht c'era anche il piccolo Santiago, che sembrava divertito e soddisfatto nel rivedere uniti i genitori. Intanto, fioccano i rumors sull'ipotesi di un secondo matrimonio in autunno, che potrebbe svolgersi proprio il 20 settembre. Ricorrenza scelta non a caso, infatti coincide con l'anniversario del loro primo matrimonio.

Il video del loro bacio appassionato sulla barca a Ibiza è diventato virale in poche ore e sono già in tanti a scommettere che la coppia voglia ripetere l'evento proprio nell'isola delle Baleari.

Belen e Stefano, coppia preziosa in Rai

La nuova coppia piace al pubblico, per questo in Rai hanno deciso di affidargli programmi importanti del palinsesto della tv di Stato. In primis il Festival di Castrocaro (in onda il 3 settembre) che vedrà Belen e Stefano come coppia di conduttori; in estate invece saranno impegnati nel backstage de La Notte della Taranta.

Pubblicità

Il successo sul lavoro procede a gonfie vele, così come la loro nuova love story. Non rimane che attendere gli sviluppi futuri della coppia in tema di matrimonio e forse, magari, di un nuovo bambino.