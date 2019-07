Dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island che ha sancito l'addio tra Andrea Filomena e Jessica Battistello al falò di confronto, i fan del Reality Show si sono lanciati a caccia di aggiornamenti sui due ex fidanzati al termine delle riprese.

Alcune novità sono state riportate di recente da "Uomini e Donne Magazine" che ha intervistato sia Jessica che Andrea. Quest'ultimo, in particolare, ha confessato il suo rammarico per quanto accaduto in Sardegna, convinto comunque di aver fatto la scelta giusta e augurandosi al contempo di poter trovare in futuro una compagna che abbia i suoi stessi valori.

Jessica, invece, uscita con Alessandro dalla trasmissione, pare che sia tornata nuovamente single, poiché stando ad alcune indiscrezioni la frequentazione con il bel tentatore non sarebbe proseguita nel migliore dei modi lontano dalle telecamere.

Temptation, Andrea dopo il falò: 'Sono sempre più convinto della decisione presa'

Se l'esito del falò con Jessica era prevedibile, visto il percorso della ragazza all'interno del villaggio sardo con il single Alessandro, la reazione di Andrea tra le pagine di "Uomini e Donne Magazine" è stata piuttosto decisa, lasciando intendere che, nonostante abbia sofferto per la fine di una relazione durata circa tre anni e che l'aveva portato ad un passo dalle nozze, ad oggi non è affatto pentito della rottura.

L'hair stylist milanese, infatti, ha dichiarato: "Sono sempre più convinto della decisione presa", dicendosi pronto a guardare avanti, e rivelando di aver visto a Temptation Island una Jessica completamente diversa da quella che pensava di conoscere. Del resto, la Battistello nel corso del reality non ha fatto nulla per nascondere i sentimenti e l'attrazione che provava per il single Alessandro, non esitando affatto nel mettere un punto definitivo alla sua storia d'amore con il compagno.

Per il momento i profili social dei due giovani non stati ancora riattivati, dunque Filomena ha voluto cogliere l'occasione per ringraziare, al termine dell'intervista, tutti i fan che in questi ultimi giorni lo hanno supportato.

Temptation Island: tra Jessica e Alessandro sarebbe già finita

Se l'hair stylist milanese è tornato a casa da single, l'ex fidanzata Jessica Battistello ha preferito concludere la sua esperienza a Temptation Island insieme ad Alessandro Zarino, per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine sin dall'inizio delle registrazioni.

Nonostante i concorrenti non possano aggiornare i fan sulla propria vita sentimentale prima della messa in onda della puntata speciale del reality, i follower più attenti hanno notato che Zarino ha cominciato a seguire la ragazza su Instagram, mentre lei non avrebbe ricambiato. Inoltre finora sui social non è comparsa alcuna immagine dei due giovani insieme, e questo fa presupporre che la conoscenza non sia proseguita nel migliore dei modi.

Tuttavia, per sapere realmente cos'è accaduto ai protagonisti di quest'edizione di Temptation Island, si dovrà attendere l'ultima puntata speciale, quando Filippo Bisciglia farà un resoconto sul destino delle varie coppie ad un mese di distanza dalle riprese.