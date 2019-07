Seconde nozze per belen Rodriguez e Stefano De Martino che paiono proprio aver deciso di sposarsi di nuovo. Complice un amore ritrovato, un bellissimo figlio di nome Santiago e una carriera che sempre più spesso trova punti in comune, Belen e Stefano già preparano abito bianco e papillon.

Belen Rodriguez e Stefano si sposano per la seconda volta

In pochi lo avrebbero immaginato, in pochissimi avrebbero scommesso che il matrimonio dell'anno sarebbe stato quello tra Belen e Stefano.

Si erano lasciati male, con un bambino strattonato tra i backstage di lei e i dietro le quinte di lui e tanto rancore. In mezzo, pagine su pagine di Gossip su nuovi fidanzati, ritorni di fiamma con vecchie conquiste e un grande vuoto dentro che rende impossibile trovare pace.

Poi, un raggio di sole spunta tra le nuvole temporalesche. I due si avvicinano e l'amore, dirompente, trionfa ancora. Stefano e Belen sono ancora qui, sono sempre loro, forse un po' più cresciuti e ancor più innamorati di prima.

Una amore ritrovato che non smette di mettersi in mostra: Instagram diventa la nuova casa dalla quale condividere attimi privati, dichiarazioni d'amore, messaggi di una dolcezza infinita e fotografie che immortalano frammenti di vita vissuta. Una quotidianità condivisa con i fan senza censure e senza secondi fini. In fondo, Belen e Stefano sono così. Così innamorati da volersi sposare ancora una volta!

Belen e Stefano, secondo matrimonio al mare l'ultimo giorno d'estate

La prima volta, magica e indimenticabile, era stata a Comignago, in provincia di Novara, proprio il 20 settembre del 2013.

Un vestito prezioso per Belen, un bagno di emozione per Stefano, un figlio bellissimo, e tante bollicine. Un primo matrimonio sfarzoso e seguito da ogni parte d'Italia per i due beniamini della TV.

Poi il silenzio della più gelida rottura. Infine, il nuovo corso, ancora più bello di prima. Tanto da meritare davvero un secondo "Si". A dire il vero, i due protagonisti di questa disneyana vicenda avevano provato qualche tempo fa a sposarsi di nuovo.

Ad officiare bonariamente il rito (familiare) era stato il piccolo Santiago coinvolto quasi a sua insaputa nella nuova ondata amorosa dei due innamorati. E il piccolino aveva "risposato" i suoi genitori in un video che ha fatto il pieno di like.

Ora, Belen e Stefano potrebbero fare sul serio. Pare che la location sia già stata scelta, e anche la data. Matrimonio in spiaggia alle Baleari, più precisamente ad Ibiza, proprio il 20 settembre di quest'anno.

A distanza di 6 anni, la coppia più bella della tv italiana è pronta a dire il sue secondo "Si, lo voglio". Non resta che dare inizio alle danze del gossip estivo su Belen e Stefano. Chissà come sarà il vestito...