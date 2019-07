E' quasi tutto pronto per la 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Sono in tutto dieci, i giovani finalisti che si contenderanno il titolo di Voce Nuova 2019 e giungono da tutto il territorio italiano. Ieri mattina 29 luglio, i nomi dei ragazzi sono stati presentati presso il Comune di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena. L'ultima serata, dove sarà decretato il vincitore, è stata fissata per martedì 03 settembre 2019 in diretta televisiva su Rai 2 e via radiofonica su Radio2 con Ema Stokholma.

A presentare saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia ritornata insieme da pochi mesi, faranno il loro primo debutto televisivo in prima serata dopo il loro ricongiungimento. Ad affiancare i presentatori, ci sarà anche Simona Ventura nel ruolo di Presidente della giura insieme a Bruno Santori, Elodie e Andrea Delogu.

10 finalisti che si giocheranno la vittoria in diretta su Rai Due

Anita Guarino, Debora Manenti, Giovanni Arichetta, Gaia Gemmellaro, Michele Sechi (Mike Baker), Nicole Frendo, Riad Souala, Roberto Pio Leonardo Tornabene, Rosario Canale (Kram), Alfredo Bruno sono i nomi dei dieci ragazzi che si giocheranno la vittoria in diretta nazionale a settembre.

I finalisti potranno salire sul palco di Castrocaro Terme perché sono stati vincitori delle selezioni che sono avvenute nelle scorse settimane in giro per l'Italia. La presentazione dei finalisti è avvenuta con la partecipazione di Lucio Presta, del primo cittadino Marianna Tonellato e dell'amministratore delegato Lucia Magnani. "I ragazzi passeranno attraverso un meccanismo di selezioni successiva a cinque, a tre e infine sarà decretato il vincitore" ha affermato Lucio Presta, manager dell'organizzazione Arcobaleno Tre.

Castrocaro Terme: Un po' di storia del Festival

Il Festival di Castrocaro è un concorso canoro che si svolge ogni anno da oltre sessanta anni durante il periodo estivo.

Tra i finalisti delle precedenti edizioni troviamo Fiorella Mannoia nel 1968 con il brano "un bimbo sul leone", Eros Ramazzotti nel 1981 sulle note di "Rock '80" e Zucchero con "Canto te", Laura Pausini e Nek. Il Festival della canzone è stata, in modo particolare dagli anni sessanta agli anni ottanta, uno dei percorsi musicali più importanti per entrare nel mondo della musica. Pertanto in quel periodo ha ottenuto molta attenzione da parte dei giornali e della televisione, fino a diventare sempre meno popolare per l'entrata in gioco di nuovi talent show a livello nazionale.

La serata finale del Festival di Castrocaro è ancora trasmessa in diretta televisiva dall'emittenza pubblica delle Rai, con cadenza annuale.