Si preannunciano entusiasmanti le prossime vicende dello sceneggiato spagnolo “Una Vita”. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia a partire dal prossimo lunedì, la cui messa in onda è prevista dalle 13:40 alle 14:40, grazie allo stop della telenovela Beautiful, non mancheranno colpi di scena. Le anticipazioni svelano che Samuel non riuscirà ad impedire al fratello Diego di arrivare alla verità.

Quest’ultimo infatti dopo aver scoperto che Jaime non è mai giunto in Svizzera, ritroverà il corpo senza vita del padre. Leonor Hildago invece rinuncerà a partire con Inigo, quando si presenterà nel quartiere iberico una donna chiamata Eva insieme al figlio Nacho. La new entry farà cadere in preda alla disperazione totale la figlia di Rosina quando affermerà di essere la moglie del falso Cervera.

Arturo tenta il suicidio, Lucia attratta da Samuel

Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 5 a sabato 10 agosto 2019 dicono che Agustina riuscirà ad impedire ad Arturo di porre fine alla sua esistenza.

La domestica dopo aver salvato la vita al suo padrone, stanca di dover continuare a mentire, svelerà a Felipe che il colonnello sta per perdere la vista. Intanto Susana pretenderà che La Deliciosa venga riaperta da Pena, mentre Diego deciderà di contattare il padre Jaime con l’intento di mettere fuori gioco Ursula. Samuel avendo ucciso il genitore, cercherà di far desistere dal suo intento il fratello senza riuscirci.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L’investigatore Riera chiederà a Carmen di fargli avere una lettera che la Dicenta ha scritto di nascosto. Nel contempo Felipe proporrà a Celia di andare a trovare Tano, invece Pena confesserà a Flora e Inigo che un indiano ha intenzione di ucciderlo per avergli sottratto una statuetta Indù. Ursula rientrerà a casa proprio quando la sua domestica sarà intenta ad impossessarsi della sua missiva.

Nonostante ciò, Carmen scoprirà che la dark lady è in contatto con il dottor Pallero.

Inigo e Leonor oltre a rifiutarsi di dare una mano a Pena, progetteranno la loro fuga da Acacias 38, invece Flora farà sentire la sua vicinanza al vero Cervera. Intanto Lucia Alvarado, la cugina di Celia giungerà nel quartiere iberico. In seguito Diego verrà a conoscenza che suo padre non ha mai messo piede nella clinica Svizzera. Il Valverde Senior farà sapere all’Alvarez Hermoso di aver deciso di mettere fine alla sua relazione con Silvia.

Nel corso della sera l’avvocato Arturo non si suiciderà grazie all’intervento dell’avvocato. Diego non appena suo fratello fingerà di non sapere dove si trovi il loro genitore, chiederà a Felipe di fare delle indagini sull’intricata faccenda. Pena, dopo aver visto Inigo e Leonor scambiarsi un bacio, li ricatterà per costringerli ad aiutarlo. Lucia oltre a dare l’impressione di essere attratta da Samuel, dirà a Celia di aver discusso con il suo padrino Joaquin prima di arrivare ad Acacias 38.

La delusione di Leonor, Diego ritrova il cadavere del padre

La Reyes dopo essere ritornata nella cittadina iberica consegnerà ad Arturo una lettera da parte di Elvira. Nel contempo Blanca abbraccerà la madre Ursula e scoprirà l’indirizzo del dottor Pallero. L’investigatore Riera scoprirà che il medico è morto per mano di due banditi, e che il bambino che aveva con sé è scomparso. I Palacios ritorneranno da Parigi, invece Joaquin farà sapere tramite una lettera a Celia che Lucia ha lasciato Salamanca senza il suo consenso. Carmen scoprirà che Ursula possiede una valigia colma di denaro, invece Diego e Blanca si prenderanno cura di Riera, rimasto ferito all’addome durante le ricerche per ritrovare il piccolo Moises.

Arturo continuerà a tenere nascosta la sua malattia a Silvia. Paquito deciderà di non fare più il vigilante per dover accudire il fratello malato nel suo paese natale. Samuel preparerà la sua partenza in Svizzera per impedire a Blanca e Diego di scoprire che Jaime è morto. Felipe comunicherà a Diego che il commissario Mendez ha scoperto dove si trova Moises. Flora, Inigo, e Leonor, quando saranno sul punto di lasciare Acacias 38 faranno i conti con Eva, che sosterrà di essere la moglie del Barbosa. La figlia di Rosina quando apprenderà che il suo amato ha già una famiglia, e addirittura un figlio chiamato Nacho, rimarrà profondamente delusa. Ursula organizzerà una cena nel suo appartamento a cui prenderà parte anche Lucia: in tale circostanza la dark lady svelerà che Blanca e la defunta Olga sono nate da un abuso. Infine Diego mentre seguirà la pista fornita da Felipe per rintracciare Moises, ritroverà il cadavere del padre, e accanto al corpo senza vita verrà rinvenuto un fermacarte appartenente a Samuel. Quest’ultimo purtroppo verrà arrestato, dando scandalo visto che la polizia farà irruzione a casa di Ursula.