Ieri sera è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island su Canale 5, caratterizzata da un nuovo confronto finale che ha avuto come protagonisti Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Questa è stata sicuramente una delle coppie più discusse e al tempo stesso chiacchierate del reality show condotto da Filippo Bisciglia, complice il fatto che lui si è dato subito alla 'pazza gioia' all'interno del villaggio con una delle tentatrici per poi passare ad un'altra, Elena Cianni, al punto da dimenticare nel giro di poco la sua fidanzata che ieri l'ha lasciato nella resa dei conti finale del falò.

Temptation Island, Massimo ammette i suoi errori: 'Ho sbagliato ne sono consapevole'

Dopo una settima i telespettatori di Temptation Island hanno avuto modo di scoprire come era andata a finire la storia tra Ilaria e Massimo, mentre per loro era arrivato il tempo di prendere la decisione finale. A dare la sua versione dei fatti su ciò che ha provato durante tutto il percorso nel villaggio è stato per primo Massimo: «Mi sono avvicinato a Ilenia perché mi ha fatto provare cose che non ricevevo da parte tua, ma pensavo sempre a te.

Da un anno non eravamo più felici, non ridevamo più insieme, mi sono aperto con lei per questo motivo. Nell'essere aperto e andare avanti nella conoscenza con Elena o sempre cercato di portarti il rispetto che meritavi, dal primo all'ultimo secondo. Non ho mai espresso un complimento verso la tentatrice, io quelle cose le provo solo verso di te. Ho sbagliato molto e ne sono coscente di questo, ma tu ti sei fatta dei problemi per me?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Io ho mancato di attenzioni e di tante altre cose, però io speravo di vedere Ilaria con delle domande uguali alle mie nei video che ho visto e, non Ilaria che aveva piacere a conoscere un altro uomo. Io ero sicuro di uscire dal programma con l'idea che questa relazione potesse rafforzarsi. Tuttavia tutti i litigi che abbiamo avuto, mi interessa ancora di te e di quello che ti riguarda in prima persona.

Un tempo ero io diverso, sempre certo al cento per cento che ti trovavo a casa anche dopo una discussione, ma ora ho avuto davvero paura di perderti totalmente».

«Non è semplice per me. Io penso di averti amato sempre più di quanto dovevo», ha spiegato Ilaria. «Non è che forse siete andati a vivere insieme prima del previsto - gli ha chiesto Filippo - che forse dovevate finire di conoscervi un po' più a fondo?».

«Io gli ho sempre fatto trovare tutto nei migliori dei modi - ha rivelato Ilaria - ho fatto molto tutto velocemente, io mi sento ancora una ragazzina, con lui ho fatto la donna matura. Ho accettato la convivenza perché avevo paura che mi lasciasse, e Massimo non volevo perderlo per nessuna ragione al mondo, e dunque gli consentivo e perdonavo di tutto. Io all'età di 22 anni non ci sono arrivata prima fermarmi e fare un altro ragionamento nella mia testa, io a Massimo lo volevo con tutta me stessa, e come se lo volevo. Sono enormemente insicura di me stessa, poi più dici di si e forse maggiormente quella persona si sente imprigionata».

Ultima puntata Temptation Island: Ilaria torna a casa da sola, Massimo la implora più volte ripensarci

Calantoni non si e arreso facilmente e ha provato in tutti i modi a salvare la storia d'amore con la Teolis. «Io adesso l'ho capito che ti amo tanto - ha confessato Massimo - che è bella come l'ultimo giorno che l'ho vista» «Io mi sono innamorata del suo sguardo - ha risposto Ilaria - ma il dilemma vero e proprio è un altro ancora, io non riesco più a fidarmi di lui». Al momento della domanda definitiva di Filippo: «Io voglio uscire da qui con Ilaria - ha affermato Massimo - ma non solo per questa sera, ma per tutta la mia vita». A quel punto, il presentatore ha rivolto l'identica domanda anche a Ilaria che invece era molto incerta sulla risposta da dare, in quanto il suo fidanzato continuava a guardala con aria triste «Io non ce la faccio a mentire - poi è scoppiata a piangere a dirotto - non riesco a fidarmi più di te, me ne sono già andata via di casa una volta».

Massimo la implora più volte a ripensarci, ma Ilaria alla fine è più che certa a volere chiudere la loro storia d'amore: «Io oggi ho capito che sola sto bene, non ero mai stata singole. Io non ti potrò fare uscire dal mio cuore da un giorno all'altro». «Mi dai almeno un'altra possibilità per dimostrarti che sono veramente cambiato?», le ha detto Massimo «qui sono riuscito a capire la fondamentale importanza di dialogare e confrontarsi in coppia, te ne voglio dare la dimostrazione, tu sei la mia vita, la donna che voglio accanto per sempre. Lo vedrai prima o poi se sono cambiato o no». «Filippo, in questo momento non sento alcun sentimento per lui, ma mi sono innamorata di me. Per la primissima volta sto pensando alla mia di felicità. Non lo so più se sono innamorata ancora di Massimo, dentro il mio cuore è cambiato qualcosa». Ilaria non voleva annunciarlo, mentre Massimo non ci credeva ancora, ma alla fine ha scelto di andare via dal falò da sola e di lasciare Massimo. Nella prossima puntata di Temptation Island del 30 agosto 2019 sapremo se effettivamente i due sono ritornati insieme oppure si sono lasciati completamente dopo questa avventura.