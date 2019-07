Se in passato le foto in cui Belen Rodriguez posava in bikini erano quelle più apprezzate dai suoi fan, di recente sembra esserci stata un'inversione di tendenza in questo senso: sotto agli scatti sensuali che soubrette pubblica su Instagram, compaiono sempre più commenti "di protesta" alla presunta ostentazione del suo corpo perfetto. L'argentina, però, pare non fare troppo caso a chi la critica, e continua a condividere sul suo profilo le immagini che molto probabilmente le scatta il suo amatissimo marito: Stefano De Martino.

Belen posa in costume sui social: fan divisi

Da quando si è ricongiunta con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra essere seguita sui social network soprattutto per la sua vita privata: molte foto "da modella" che l'argentina sta pubblicando di recente, vengono prese di mira dai più critici con commenti poco carini.

Sotto allo scatto che la showgirl ha intitolato "golden ibiza", ad esempio, è possibile leggere molti pensieri di disapprovazione che alcuni fan le hanno inviato, soprattutto in merito al suo presunto ma eccessivo egocentrismo.

Nell'immagine in questione, si vede la donna sdraiata su un materassino dorato con indosso soltanto un micro bikini rosso della sua collezione; con la posa che ha assunto, la presentatrice ha sicuramente voluto mettere in mostra il suo corpo perfetto e l'invidiabile lato b che ha.

Tra i tanti complimenti che ha ricevuto per la linea che sfoggia a quasi 35 anni, la soubrette ha anche dovuto far fronte a qualche critica. "Ma basta, siamo stufi di vederti", "Già visto e rivisto", "Mostra qualcos'altro se ce l'hai", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sotto all'ultimo post di Belen su IG.

Per onore di verità, c'è stato anche qualche fan che si è immolato immediatamente per difendere la Rodriguez da questi attacchi, giustificando le parole poco carine che le sono state rivolte come frutto dell'invidia di chi non è e forse non potrà mai essere come lei.

Belen e Stefano innamorati a Ibiza

Incurante delle critiche che sta ricevendo per le foto sensuali che pubblica sui social network, Belen Rodriguez continua a godersi le vacanze con la sua famiglia ritrovata: da qualche giorno, infatti, la showgirl si trova a Ibiza con il marito e il figlio Santiago per un po' di relax.

Come documentano alcuni video che la showgirl ha postato nelle sue Stories alcune sere fa, la presenza del bambino non impedisce ai coniugi di ritagliarsi dei momenti di romanticismo, come una cena a due con tanto di baci scambiati a favore di camera.

Se le voci sulla seconda gravidanza dell'argentina per ora sono smentite dalle sue foto in bikini, quelle sulle nozze bis che lei e Stefano dovrebbero celebrare il prossimo 20 settembre, impazzano ancora: si dice, infatti, che sia proprio l'isola spagnola la location scelta dalla coppia per rinnovare i voti nuziali a sei anni esatti dalla prima cerimonia.